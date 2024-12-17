Определенные суеверия касаются не только вещей из секонд-хенда, но и одежды друзей или знакомых, пишет 24 Канал. Запрет на ношение одежды касается не только эзотерики, но и гигиены, поэтому попробуем объяснить, почему чужой наряд не стоит носить.

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Еще наши предки верили в то, что носить чужую одежду и обувь нельзя. Почему-то верили, что одевая чужой наряд, мы можем изменить собственную судьбу, а носить чужую обувь – это идти дорогой его владельца. Категорически нельзя носить одежду покойного, потому что можно вскоре за ним пойти на тот свет, поэтому все вещи после смерти принято сжигать.

Эзотерики также говорят, что нельзя носить одежду больного человека, потому что эти вещи сохранили его ослабленную энергетику, которая может упасть на нового владельца. Через некоторое время человек сможет почувствовать резкое ухудшение здоровья и даже не поймет причины, почему так произошло.



Чужая одежда несет энергетику владельца / Фото Pexels

Кроме того, нельзя носить даже чужие украшения, особенно кольца и нательные крестики. Нейтрализовать вред можно освящением этих вещей в церкви, впрочем лучше приобрести для себя новую вещь.

С точки зрения гигиены, то носить чужие наряды тоже не совсем правильно. И хоть через наряды нельзя заразиться никакими кожными болезнями, лучше от идеи ношения не своих вещей отказаться. На секонд-хенде продается даже белье, оно легкое и на вес его можно приобрести очень дешево, впрочем от такой идеи наотрез откажитесь.