Голуби забудут дорогу на ваш балкон: вот чего они больше всего боятся

Иногда голуби могут надоедать, и особенно в случае, если они облюбовали ваш балкон или подоконник. Но избавиться от них проще, чем может показаться.

Голуби очень любят пространство на человеческих зданиях: мебель на открытых балконах, подоконники: в общем все места, где они могут отдохнуть или даже свить гнездо. Вот только далеко не все в восторге от такого соседства, да и неудивительно. И если вы хотите прогнать птиц, тогда нужно знать надежные способы.

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Что делать, чтобы голуби не садились на подоконник

Эксперты убеждены, что голуби очень боятся шума, поэтому вы можете разместить колонку с музыкой ближе к балконной двери. Впрочем, очевидно, этот способ не будет работать все время, поэтому есть и альтернативные методы, которые помогут справиться с нашествием птиц.

Например, вы можете смазать вазелином выступы, на которых любят сидеть голуби. Еще один вариант, который считают действенным – это смастерить чучело ворона, и действовать этот способ будет всего несколько месяцев.

Из более практичных способов – специальная сетка на окна, которая не пропустит птиц внутрь. Если у вас на кухне завалялась горчица, вы можете рассыпать ее в небольшом количестве на балконе, ведь голубям не нравится ее запах.

Очень большую популярность имеют также различные электронные отпугиватели, и вам все же лучше выбрать ультразвуковые.



Голубей можно прогнать / Фото Pexels

Что делать, если голуби свили гнездо на балконе

В народе считается, что гнездо голубей в доме – это хороший знак, что предвещает мир и благополучие. А если такое гнездо появилось в доме одинокого человека, это может означать, что вскоре он встретит свою вторую половинку.

Если вы хотите выбросить гнездо, то это, скорее всего, будет напрасно. Голуби тогда вернутся и просто завянут новое. Гораздо эффективнее будет просто заменить яйца на муляжи, и тогда через некоторое время голуби поймут, что птенцы не вылупляются, и просто покинут балкон навсегда.

Также вы можете использовать различные запахи, чтобы отогнать птиц. Вот несколько ароматов, которые голуби не любят: