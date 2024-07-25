Голуби забудуть дорогу на ваш балкон: ось чого вони найбільше бояться

Іноді голуби можуть надокучати, і особливо у випадку, якщо вони облюбували ваш балкон чи підвіконня. Та позбутися їх простіше, ніж може здатися.

Голоби дуже люблять простір на людських будівлях: меблі на відкритих балконах, підвіконня: загалом усі місця, де вони можуть відпочити чи навіть звити гніздо. Ось тільки далеко не всі в захваті від такого сусідства, та й не дивно. І якщо ви хочете прогнати птахів, тоді потрібно знати надійні способи.

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Що робити, аби голуби не сідали на підвіконня

Експерти переконані, що голуби дуже бояться шуму, тож ви можете розмістити колонку з музикою ближче до балконних дверей. Втім, вочевидь, цей спосіб не працюватиме весь час, тож є й альтернативні методи, які допоможуть впоратися із навалою птахів.

Наприклад, ви можете змастити вазеліном виступи, на яких полюбляють сидіти голуби. Ще один варіант, який вважають дієвим – це змайструвати опудало ворона, та діятиме цей спосіб всього кілька місяців.

З більш практичних способів – спеціальна сітка на вікна, яка не пропустить птахів всередину. Якщо у вас на кухні завалялася гірчиця, ви можете розсипати її у невеликій кількості на балконі, адже голубам не подобається її запах.

Дуже велику популярність мають також різноманітні електронні відлякувачі, та вам все ж краще обрати ультразвукові.



Голубів можна прогнати / Фото Pexels

Що робити, якщо голуби звили гніздо на балконі

В народі вважається, що гніздо голубів у домівці – це хороший знак, що віщує мир та благополуччя. А якщо таке гніздо з'явилося в оселі самотньої людини, це може означати, що незабаром вона зустріне свою другу половинку.

Якщо ви хочете викинути гніздо, то це, скоріш за все, буде марно. Голуби тоді повернуться і просто зів'ють нове. Набагато ефективніше буде просто замінити яйця на муляжі, і тоді через деякий час голуби зрозуміють, що пташенята не вилуплюються, і просто покинуть балкон назавжди.

Також ви можете використати різноманітні запахи, аби відігнати птахів. Ось кілька ароматів, які голуби не люблять: