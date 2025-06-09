Муравьи даже не приблизятся к цветам и овощам: обработайте растения копеечным средством

Муравьи – это привычные насекомые для цветника, сада и огорода. Вот только когда их становится достаточно много, они могут стать неприятными соседями.

Лето – это идеальное время для того, чтобы позаботиться о защите вашего сада от вредителей. И если вы любите проводить время на улице у себя на участке, тогда точно не хотите делить его с огромным количеством муравьев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как прогнать муравьев из сада?

Муравьи – это насекомые, не наносят большого вреда растениям, но не всем нравится соседство с ними. Кроме того, если очень много муравьев есть в вашем саду, существует также большая вероятность, что они проникнут и в ваш дом. К счастью, существует одно дешевое и полностью натуральное средство, которое может отпугнуть этих насекомых.

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Итак, если муравьи создают для вас проблемы в саду или на огороде, лучшим способом разобраться с ними будут сильные цитрусовые ароматы. Лимон – это особенно эффективный метод. И все, что вам нужно сделать – это смешать немного лимонного сока с водой и распылить это средство вокруг муравьиных троп, чтобы отпугнуть насекомых.



Лимонный сок отпугивает муравьев / Фото Pexels

Этот цитрусовый фрукт можно использовать для борьбы с муравьями и дома, чтобы выгнать их из своего жилища. По словам экспертов, можно опрыскать лимонным соком непосредственно известные места, через которые муравьи проникают в жилье. Также не помешает разложить лимонную стружку вдоль путей, которыми передвигаются муравьи.

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Для этого метода вы можете использовать собственноручно выжатый сок лимона, или воспользоваться тем, что продается в супермаркете. Но в таком случае нужно убедиться, что в нем нет добавленного сахара – иначе вы просто привлечете только больше муравьев, вся борьба с ними сойдет на нет.

Впрочем, отпугнуть муравьев может не только лимонный сок. Другой аромат, который насекомые не переносят – это масло перечной мяты, которое можно использовать так же. Нужно смешать несколько капель с водой и опрыскать участки, где вы видели муравьев чаще всего. Кроме того, масло можно использовать для того, чтобы освежить аромат в своем доме.