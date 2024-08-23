Пауки больше никогда не появятся в вашем доме: нужно просто иметь дома это растение

Пауки – это совсем не те существа, на которых хочется наткнуться в ванной или в гостиной, поэтому, конечно же, многие ищут способы прогнать их из дома. И один такой способ не потребует от вас никаких усилий.

Ни у кого пауки в доме не вызывают восторга или радости. И даже если вы не боитесь пауков, наличие таких соседей никого не будет радовать. Но, к счастью, вы можете избавиться от пауков простым способом – просто благодаря одному растению.

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Как избавиться от пауков в доме

Паукам могут не нравиться очень много разных запахов. Например, от дома их может отпугивать каштан, апельсин, уксус и различные цитрусовые, а также запах лесных орехов. Но самый большой страх пауков – это мята и ее аромат. К слову, это растение неприятное будет и для мышей и комаров, поэтому завести ее дома – это трижды удачная идея.

Итак, что нужно делать для того, чтобы с помощью мяты выгнать из дома всех пауков? На самом деле почти ничего: всего одного горшка с душистой травой будет вполне достаточно, чтобы пауки начали покидать ваш дом.

Но если ваш дом большой, и "гостей" вы замечали в каждой комнате, тогда мяту можно расставить в каждом помещении, где вы заметили проблему. Через несколько часов пауков уже не будет. А приятным бонусом станет ароматный чай, который можно будет приготовить из выращенного растения.



Мята поможет избавиться от пауков / Фото Pexels

И мяты существует несколько видов, и каждый из них можно использовать для борьбы с пауками.

Имбирная мята – декоративная, и на ее листьях вы увидите четкий желтый рисунок на листьях. А есть также и карамельная мята – такое растение будет более устойчива к различным болезням и хорошо приживется в любой почве.

Зато из перечной мяты чай получится самым вкусным, и он будет иметь наиболее яркий запах. Шоколадная мята хорошо подойдет для приготовления десертов, компотов или даже различных мясных блюд.

Другие способы избавиться от пауков

Кроме выращивания мяты вы все же можете прибегнуть к еще нескольким эффективным способам, которые помогут прогнать членистоногих.