Стоит проверить качество почвы на вашем огороде: вот как это быстро сделать

Если вы в последнее время не очень довольны тем, как выглядит ваш урожай, несмотря на все усилия по уходу за растениями – проблема может быть в вашей почве. Самое время проверить ее структуру и узнать, что на ней будет лучше всего расти.

Если качество почвы в вашем саду и на огороде вызывает у вас определенные вопросы, тогда вы можете очень быстро и эффективно проверить ее. Так вы не только узнаете, как можно улучшить землю, но и разберетесь, что на ней лучше выращивать.

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Как проверить качество почвы

Первое, что вам нужно сделать для того, чтобы понять, насколько качественный ваш грунт, это заполнить наполовину стакан, закрывающийся, землей с глубины примерно 10 – 15 сантиметров.

Доверху долейте воды и закройте банку, чтобы в ней осталось немного воздуха. После этого энергично потрясите, чтобы почва перемешалась с водой. Банку нужно оставить примерно на 24 часа – за это время с ней вообще ничего не нужно делать. На следующий же день возьмите линейку и измерьте высоту осадка в банке.

После этого нужно измерить высоту трех разных слоев. Снизу – грубые отложения песка и мелких камней, а сверху – очень мелкие отложения, которые трудно различить невооруженным глазом. И уже совсем вверху – более темный и плотный слой – глина.



Грунт можно проверить на качество / Фото Pexels

После этого придется провести расчеты, но они совсем простые. Существует правило трех, которое вам в этом поможет.

Измерьте общую высоту почвы – например, 110 миллиметров.

Измерьте высоту каждого слоя.

Расчет – высота одного слоя/общая высота х 100:

30/110) x 100 = 27% глины;

(60/110) x 100 = 54% ила;

(20/110) x 100 = 18% песка.

После этого введите в поисковике "тест почвы в банке", и вы легко найдете пирамидную диаграмму, которая укажет тип земли, который у вас на участке, на основе ваших результатов. Так вы поймете, что именно стоит выращивать на своей земле, чтобы иметь лучший результат.