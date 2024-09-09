Прежде всего, нужно запомнить, что ежевика – это двухлетнее растение. И в первый год появляются побеги, а плоды – только на следующий. Поэтому засохший куст оставлять после того, как он уже дал урожай, не стоит, ведь это только ослабит растение.

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Зачем обрезать ежевику

Старые стебли ежевики нужно не бояться и обрезать, ведь только так вы поможете кустарнику давать урожай в следующем году. Кроме того, если обрезку не проводить, ежевика может быстро заполонить слишком большую часть участка, ведь она быстро разрастается.

И вот основные причины, по которым нужно обрезать ежевику осенью

увеличение потока света, доходящего до растения;

распределение полезных веществ по всем ветвям кустарника;

уменьшение размера куста;

улучшение урожайности.

Когда проводить обрезку

Конкретного ответа на этот вопрос, к сожалению, не существует, поэтому ориентироваться нужно на момент, когда закончится плодоношение куста. И за месяц до начала заморозков можно уже браться за обрезку.

Перед проведением процедуры вам нужно позаботиться о защите – шипы ежевики могут оставить заметные царапины и следы, которые будут долго заживать.

Сначала нужно удалить все ветви, которые сформировались в прошлом году и уже выполнили свои функции. Обычно их легко заметить – они темно-коричневые, зато молодые побеги имеют зеленую окраску.

После этого проведите так называемый "отбор" побегов. Тонкие нужно обрезать, если они не успели сформироваться полностью. Также молодые ветки нужно укоротить, ведь длинные будут впоследствии затруднять для вас доступ к ягодам.



Проводить обрезку нужно осенью / Фото Pexels

Больные побеги также нужно удалить, и не забудьте осмотреть растение на наличие болезней и вредителей. Если некоторые части куста поражены, без сожаления их удаляйте, иначе болезнь распространится дальше. Удаленные ветки нужно сжечь для того, чтобы вредители не начали путешествовать по участку дальше.

Чем подкормить ежевику осенью

После завершения обрезки нужно также и внести удобрения. Для того, чтобы достичь наилучшего эффекта, советуют использовать подкормки нескольких видов. Например, вы можете выбрать сульфат калия. Сама процедура подпитки не сложная, но потребует немного времени.

Впрочем, это точно того стоит, ведь в следующем году куст отблагодарит вас двойным количеством ягод.