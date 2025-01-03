Уборка за 15 минут: сделайте эти 4 вещи для идеальной чистоты

Может показаться, что навести порядок в доме за какие-то 15 минут просто невозможно. Впрочем, если взяться за это с планом, можно очистить дом чрезвычайно быстро.

Привычка выполнять 15-минутную уборку – это лучшее, чему вы можете научиться в новом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Так вы сможете постоянно поддерживать порядок в доме и выполнять значительно больше дел за меньшее количество времени.

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Собирайте беспорядок на поверхностях

Пятнадцати минут вполне достаточно, чтобы устранить абсолютно весь беспорядок в вашем доме – будь-то пустая бутылка от воды, или открытая почта, или игрушки, разбросаны по всему дому.

Профессиональные организаторы советуют ходить по дому с корзиной и собирать в нее все предметы, что не на месте. После этого разложите все, что собрали в корзину, куда следует.

Организуйте одну зону кухни

Нет способа за такое короткое время помыть целую комнату, но вы можете начать. Кухня – это большая и широкая площадь, но за 15 минут вы можете убрать мусор, или помыть посуду, или протереть все столешницы.



Можно быстро убрать часть кухни / Фото Pexels

Поставьте стираться белье

У вас стоит огромная куча белья, которая ждет вас уже несколько дней? Потратьте 15 минут на то, чтобы поставить его в стирку. Кроме того, когда вы рассортируете белье, это даст вам возможность выявить нижнее белье, которое уже пора заменить, и носки, которым не хватает пары.

Проведите организацию телефона

Хотите избавиться от беспорядка, но лень подниматься с дивана? Почему бы вам не очистить свой телефон, ноутбук или планшет? К этой задаче есть два подхода – разобрать все входящие сообщения в мессенджерах и на почте, или очистить лишние медиафайлы в галерее.

Скорее всего, вы не справитесь за 15 минут, но начало положено – если поддерживать эту привычку каждый день, дела всегда будут выполнены вовремя.