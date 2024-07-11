5 признаков, ваши растения имеют корневую гниль и как ее предотвратить
Источник:Real Simple
Корневая гниль – это очень неприятное заболевание растений, которое может привести к их гибели, поэтому нужно быть очень осторожными и вовремя заметить проблему.
Независимо от того, или вы выращиваете папоротник, или инжир, одна из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются садоводы – это корневая гниль. Но заметить ее вовремя иногда бывает очень непросто.
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Обесцвеченные листья
Обесцвечивание листьев – это основной признак того, что ваше растение может страдать от корневой гнили. И заметить этот признак достаточно просто – если листья становятся желтым или бледным, или начинает вянуть, это знак, что нужно присмотреться внимательно.
Отсутствие роста
Возможно, вы ухаживаете за растением месяцами, а оно все не растет, это также может быть признаком корневой гнили. И это также может означать, что ваше растение погибает, и ему понадобится серьезное лечение.
Домашние растения могут иметь корневую гниль / Фото Pexels
Мягкие стебли
Иногда нужно также проверять стебли ваших растений на упругость. Впрочем, это правило больше касается холодного времени года. Убедитесь, что они упругие и не содержат ранних признаков корневой гнили.
Коричневые корни с плесенью
Этот признак пропустить довольно сложно. Если корни растения выглядят так, как будто они начинают плесневеть, это четкий знак прикорневой гнили. Также из-за этого почва может быть более влажной, чем обычно.
Влажная почва
Это подводит к следующему признаку – если вы замечаете, что земля возле растения никогда не усыхает, и это происходит вместе с другими вышеупомянутыми проблемами, тогда вам нужно начать следить за корнями.
Слишком влажная почва может привести к росту грибков, которые прикрепляются к корням.
Для того, чтобы избежать этих проблем, убедитесь, что в горшках есть отверстия для дренажа, а также убедитесь, что горшок для растения достаточно большой.