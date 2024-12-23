Как быстро растопить сливочное масло: будете в шоке от результата

Многие прибегают к заморозке масла, поскольку покупают несколько пачек по акции, или просто запасаются любимыми продуктами. У каждого из нас случалось хотя бы раз такое, что масло заблаговременно не разморозили, а для того, чтобы его разрезать приходилось много ждать. Теперь эту ситуацию можно легко исправить.

Чтобы сливочное масло размягчилось, его надо нарезать на кусочки и подождать 20 минут, но это правило работает только в случае, если масло хранилось в холодильнике, а не морозилке, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера Дианы Гологовец.

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Впрочем, иногда масло в холодильнике настолько твердое, что без размягчения на бутерброды его будет трудно намазать. Чтобы быстро избавиться от проблемы, стоит воспользоваться действенным методом.

Как быстро разморозить масло

В горячую миску налейте горячую воду и оставьте на несколько минут, чтобы сосуд нагрелся. После этого поставьте масло на масленку, вынув крышку и накройте сверху горячей тарелкой.

Берите ее осторожно с помощью полотенца, чтобы не обжечь руки. Подождите несколько минут и масло будет готовым. Оно смякнет и его спокойно можно будет намазать на хлеб.

Быстрое размораживание сливочного масла: смотрите видео

Также разморозить масло можно в микроволновке. Для этого нужно поставить внутрь тарелку с кубиками масла и нагреть его в течение 5 секунд. Дольше держать не стоит, поскольку оно может очень быстро растаять.

Замерзший кусок сливочного масла надо натереть на терке, подождать 5 минут, чтобы оно размякло, а потом намазывать на хлеб.