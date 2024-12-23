Як швидко розтопити вершкове масло: будете в шоці від результату

Чимало людей вдаються до заморожування масла, оскільки купують кілька пачок по акції, чи просто запасаються улюбленими продуктами. У кожного з нас траплялося хоча б раз таке, що масло завчасно не розморозили, а для того, щоб його розрізати доводилося багато чекати. Тепер цю ситуацію можна легко виправити.

Щоб вершкове масло розм’якшилося, його треба нарізати на шматочки й зачекати 20 хвилин, але це правило працює лише у випадку, якщо масло зберігалося в холодильнику, а не морозилці, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки Діани Гологовець.

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Втім, інколи масло в холодильнику настільки тверде, що без розм’якшення на бутерброди його буде важко намастити. Щоб швидко позбутися проблеми, варто скористатися дієвим методом.

Як швидко розморозити масло

У гарячу миску налийте гарячу воду та залишіть на кілька хвилин, щоб посудина нагрілася. Після цього поставте масло на масельницю, вийнявши кришку й накрийте зверху гарячою тарілкою.

Беріть її обережно за допомогою рушника, щоб не впекти руки. Зачекайте декілька хвилин і масло буде готовим. Воно пом’якне і його спокійно можна буде намазати на хліб.

Швидке розморожування вершкового масла: дивіться відео

Також розморозити масло можна у мікрохвильовці. Для цього треба поставити всередину тарілку з кубиками масла й нагріти його впродовж 5 секунд. Довше тримати не варто, оскільки воно може дуже швидко розтанути.

Замерзлий шматок вершкового масла треба натерти на терці, зачекати 5 хвилин, щоб воно розм’якло, а тоді намащувати на хліб.