Об этом знают единицы: как быстро разморозить мясо и рыбу

Разморозить мясо и рыбу – это самое простое дело на кухне; по меньшей мере, так кажется. Но на самом деле все не так просто, потому что если размораживать слишком долго, потеряется немало питательных веществ.

Иногда случается так, что вы хотите приготовить невероятно вкусное блюдо, но забыли заранее разморозить рыбу или мясо. Но это не значит, что вы должны отказываться от своего плана, ведь сделать это можно достаточно быстро.

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Как разморозить мясо за 10 минут

Для того, чтобы очень быстро разморозить мясо, вам нужно совсем немного:

широкая и глубокая миска;

вода;

сахар-песок.

Все, что вам нужно делать, это разогреть полтора литра воды до 40 градусов, а также добавить 3 столовые ложки сахара. После этого хорошо перемешайте. Переложите в раствор мерзлый кусок мяса и оставьте на 10 минут – и после этого времени он уже будет полностью разморожен.

Все это благодаря сахару, который действует на процесс размораживания и помогает усиливать вкусовые качества мяса. После этого блюдо даже получит интересный пикантный привкус.

Бабушкин способ разморозки мяса

Для этого вам нужно будет взять холодную воду, пищевую пленку или пакет и глубокую миску. Кусок мяса положите в емкость с водой, но перед этим плотно заверните его в пленку или пакет. Емкость нужно поставить в холодильник на несколько часов. А если процесс нужно ускорить, нужно сначала поставить миску перед включенным вентилятором.



Разморозить мясо можно в холодильнике / Фото Pexels

Не забывайте, что мясо не стоит размещать в воде без пленки или пакета. Также нельзя использовать кипяток, ведь тогда ваше мясо станет очень жестким.

Как разморозить мясо в микроволновой печи

Перед тем, как размораживать мясо в микроволновке, вам нужно правильно его подготовить. Для этого достаньте его из морозильной камеры и снимите полиэтилен, ведь во время размораживания может появиться жидкость, которая иначе будет кипеть и варить мясо.

Поместите мясо в стеклянный контейнер или тарелку. Поставьте ее на поднос в микроволновку. Нужно установить режим "размораживания" или же "быстрого оттаивания". Время может зависеть от массы мяса, но обычно это примерно 10 – 20 минут.