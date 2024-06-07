Про це знають одиниці: як швидко розморозити м'ясо та рибу

Розморозити м'ясо та рибу – це найпростіша справа на кухні; щонайменше, так здається. Але насправді все не так просто, бо якщо розморожувати надто довго, втратиться чимало поживних речовин.

Іноді трапляється так, що ви хочете приготувати неймовірно смачну страву, але забули заздалегідь розморозити рибу чи м'ясо. Та це не значить, що ви маєте відмовлятися від свого плану, адже зробити це можна досить швидко.

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Як розморозити м'ясо за 10 хвилин

Для того, щоб дуже швидко розморозити м'ясо, вам потрібно зовсім небагато:

широка та глибока миска;

вода;

цукор-пісок.

Все, що вам потрібно робити, це розігріти півтора літра води до 40 градусів, а також додати 3 столові ложки цукру. Після цього добре перемішайте. Перекладіть в розчин мерзлий шматок м'яса та залиште на 10 хвилин – і після цього часу він вже буде повністю розморожений.

Все це завдяки цукру, який діє на процес розморожування та допомагає підсилювати смакові якості м'яса. Після цього страва навіть отримає цікавий пікантний присмак.

Бабусин спосіб розморозки м'яса

Для цього вам потрібно буде взяти холодну воду, харчову плівку чи пакет та глибоку миску. Шматок м'яса покладіть до місткості з водою, але перед цим щільно загорніть його у плівку чи пакет. Місткість потрібно поставити у холодильник на кілька годин. А якщо процес потрібно пришвидшити, потрібно спершу поставити миску перед увімкненим вентилятором.



Розморозити м'ясо можна в холодильнику / Фото Pexels

Не забувайте, що м'ясо не варто розміщувати у воді без плівки чи пакета. Також не можна використовувати окріп, адже тоді ваше м'ясо стане дуже жорстким.

Як розморозити м'ясо у мікрохвильовій печі

Перед тим, як розморожувати м'ясо у мікрохвильовці, вам потрібно правильно його підготувати. Для цього дістаньте його з морозильної камери та зніміть поліетилен, адже під час розмороження може з'явитися рідина, яка інакше буде кипіти та варити м'ясо.

Помістіть м'ясо в скляний контейнер чи тарілку. Поставте її на піднос у мікрохвильовку. Потрібно встановити режим "розморожування" або ж "швидкого відтавання". Час може залежати від маси м'яса, але зазвичай це приблизно 10 – 20 хвилин.