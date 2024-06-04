Вони не лише справді допомагають пережити спеку, але й зекономлять електроенергію, оскільки не доведеться вмикати навіть вентилятор.

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Закрийте жалюзі

30% небажаного тепла заходить через вікна, а використання штор чи закривання жалюзів може знизити температуру до 20 градусів. Ще краще буде, якщо ви інвестуєте в темні штори, які блокують світло та зменшують надходження тепла до 30%.

Поміняйте простирадла

Зміна простирадл не лише освіжає кімнату, але й може чудово зберегти прохолоду. Добре влітку використовувати постіль з бавовни, фланелеві простирадла та флісові ковдри. А ще експерти радять придбати гречані подушки, які не утримують тепло тіла.



Поміняйте простирадла / Фото Pexels

Лягайте на підлогу

Поставте матрац на підлогу, якщо не можете заснути вночі. На низу повітря прохолодніше, тому пережити спеку буде набагато простіше.

Відкрийте вночі вікна

Влітку температура повітря вночі падає, тому відчиніть навстіж вікна, щоб кімната наповнилася холодом.

Не користуйтеся духовкою

У сильну спеку краще не плануйте нічого, що треба готувати в духовці. Висока температура з кухні перейде у всі інші кімнати, тож в будинку чи квартирі буде просто неможливо перебувати.