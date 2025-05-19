Что делать, если кроссовки не подходят по размеру: элементарное решение

Чтобы не страдать от дискомфорта, нужно всегда выбирать обувь по размеру – и это касается любого ее вида. Но с кроссовками все же стоит быть особенно внимательными, ведь они используются во время наибольшей физической активности.

Иногда случается так, что обувь не подходит по размеру, а вернуть ее и заменить на другую уже нет возможности. Но это не значит, что от нее нужно сразу же избавиться – если разница всего в размер-два, ситуацию еще можно исправить, сообщает 24 канал со ссылкой на Marathon.

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Как выбрать кроссовки, подходящие по размеру?

Обувь должна подходить для ноги идеально, чтобы вы могли долго в ней ходить и не уставать. И вот несколько советов, которые помогут вам выбрать обувь идеального размера:

примерку нужно проводить во второй половине дня, ведь за день ноги немного отекают

не стесняйтесь сравнить во время примерки кроссовки от разных производителей - так вы поймете, в которых вам наиболее комфортно;

несмотря на распространенную привычку, мерить нужно сразу два кроссовка, а не один. И при правильном размере между кончиками пальцев и носком будет оставаться пространство в 0,5 сантиметра;

после обувания нужно немного походить, побегать или попрыгать, чтобы оценить уровень комфорта;

когда меряете кроссовки, нужно встать на цыпочки. Если между пяткой и кроссовками есть немного места, тогда размер подобран правильно. Если пространства нет - нужно взять большие кроссовки.



Обувь стоит выбирать внимательно / Фото Pexels

Как увеличить размер кроссовок?

Иногда случается так, что по какой-то причине вы можете купить кроссовки неправильного размера: они слишком давят или слишком свободны.

Кстати, растянуть можно не только кроссовки. Ранее мы рассказывали, как увеличить свитер, если он "сел" после стирки.

Если кроссовки немного малы, сначала стоит попробовать их разносить – качественная кожаная обувь должна немного потянуться. Но делать это лучше дома, а не на тренировке или прогулке. Но если метод не сработал, можно воспользоваться несколькими другими.

Самый простой – это достать из обуви толстые стельки – это сразу же сделает ее свободнее. Если обувь брендовая, в комплекте к ней может идти специальный спрей для растяжки. А в крайнем случае можно приобрести его отдельно в обувном магазине.

Другой способ – подержите обувь над парой. После этого руками тщательно разомните носок или осторожно отбейте его с помощью гладкого молотка. Также можно просто надеть их и прогуливаться по квартире, пока кроссовки не высохнут.

Можно использовать и обычные газеты – для этого набейте много мокрой бумаги внутрь и оставьте его там до полного высыхания обуви естественным путем