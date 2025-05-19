Що робити, якщо кросівки не підходять за розміром: елементарне рішення

Аби не страждати від дискомфорту, потрібно завжди обирати взуття за розміром – і це стосується будь-якого його виду. Та з кросівками все ж варто бути особливо уважними, адже вони використовуються під час найбільшої фізичної активності.

Іноді трапляється так, що взуття не підходить за розміром, а повернути його та замінити на інше вже немає можливості. Та це не значить, що його потрібно відразу ж позбутися – якщо різниця всього у розмір-два, ситуацію ще можна виправити, повідомляє 24 канал з посиланням на Marathon.

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Як обрати кросівки, що підходять за розміром?

Взуття має підходити для ноги ідеально, аби ви могли довго в ньому ходити та не втомлюватися. І ось кілька порад, що допоможуть вам обрати взуття ідеального розміру:

примірку потрібно проводити у другій половині дня, адже за день ноги трохи набрякають

не соромтеся порівняти під час примірки кросівки від різних виробників - так ви зрозумієте, в яких вам найбільш комфортно;

попри поширену звичку, міряти потрібно одразу дві кросівки, а не один. І за правильного розміру між кінчиками пальців та носком залишатиметься простір у 0,5 сантиметра;

після взування потрібно трохи походити, побігати чи пострибати, аби оцінити рівень комфорту;

коли міряєте кросівки, потрібно встати навшпиньки. Якщо між п'ятою та кросівками є трохи місця, тоді розмір підібраний правильно. Якщо простору немає - потрібно взяти більші кросівки.



Взуття варто обирати уважно / Фото Pexels

Як збільшити розмір кросівок?

Іноді трапляється так, що з якоїсь причини ви можете купити кросівки неправильного розміру: вони надто тиснуть чи то надто вільні.

До речі, розтягнути можна не тільки кросівки. Раніше ми розповідали, як збільшити светр, якщо він "сів" після прання.

Якщо кросівки трохи малі, спершу варто спробувати їх розносити – якісне шкіряне взуття мусить трохи потягнутися. Але робити це краще вдома, а не на тренуванні чи прогулянці. Та якщо метод не спрацював, можна скористатися кількома іншими.

Найпростіший – це дістати з взуття товсті устілки – це відразу ж зробить його вільнішим. Якщо взуття брендове, в комплекті до нього може йти спеціальний спрей для розтяжки. А у крайньому разі можна придбати його окремо у взуттєвому магазині.

Інший спосіб – потримайте взуття над парою. Після цього руками ретельно розімніть носок або ж обережно відбийте його за допомогою гладкого молотка. Також можна просто вдягнути їх та прогулюватися квартирою, поки кросівки не висохнуть.

Можна використати й звичайні газети – для цього набийте багато мокрого паперу всередину та залиште його там до повного висихання взуття природним шляхом