Хороша новина полягає в тому, що навіть після того, як ваш светр чи кардиган став меншим на кілька розмірів, його ще можна повернути в норму, повідомляє 24 канал з посиланням на Real Simple. Ось тільки для того, аби це зробити, потрібно знати кілька лайфхаків.

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Як розтягнути светр після прання?

Перше, що вам потрібно зробити – так це наповнити раковину, ванну чи тазик достатньою кількістю прохолодної води, аби занурити в неї свій вовняний виріб. Після цього додайте у цю воду кілька ложок дитячого шампуню чи рідкого пом'якшувача, а після цього добре перемішайте.

Занурте светр у цю воду, обережно промокнувши його, аби всі волокна були повністю вологими. Светру потрібно просочитися протягом принаймні 30 хвилин, або ж можна залишити його на дві години. Дитячий шампунь чи пом'якшувач – це те, що допоможе волокнам послабитися, і їм буде легше змінити форму.

Вийміть светр з розчину та обережно відіжміть з нього зайву воду. Але полоскати не потрібно, а також скручувати його. Розстеліть на столі чи підлозі великий банний рушник та покладіть светр на нього. Згорніть його у рулон, аби рушник забрав максимум вологи.



Светр потрібно замочити перед розтягуванням / Фото Pexels

За потреби ви можете повторити ту саму процедуру з другим сухим рушником. Після цього светр потрібно розкласти на прасувальну дошку, а також дістати інший светр – як орієнтир до потрібної довжини та ширини.

До речі, раніше ми вже розповідали, які речі з гардероба потрібно завжди прати вручну, аби вони не втрачали привабливий вигляд.

Акуратно починайте розтягувати светр до попереднього розміру – прикріпляйте його до дошки для прасування шпильками через кожні кілька сантиметрів. Шпильки мають бути з нержавіючої сталі – аби через вологу на вашому светрі не лишилося неприємних плям. Під час роботи вам, можливо, доведеться кілька разів змінювати положення шпильок та загальну форму.

Після того, як ви надійно закріпите светр на дошці шпильками, розтягнувши його в довжину та ширину, переставте дошку до вікна у тепле місце, аби светр міг висохнути на повітрі. Уникайте прямих сонячних променів та залиште на деякий час. Висихання може тривати до 48 годин. Коли светр висохне, приміряйте його.

Якщо виявите, що він все ще малий, ви можете почати усі кроки знову – від замочування до закріплення та висушування.