Догляд за волоссям – це важлива процедура для кожної жінки та чоловіка, але існує кілька нюансів, про які замислюються далеко не всі, повідомляє 24 Канал. Зокрема, не всі знають про прикмети, які забороняють мити голову у конкретні дні тижня.

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Коли не можна мити голову

Наші предки вірили, що миття голови – це не просто очищення від бруду. Це цілий ритуал, і якщо провести його у неправильний день, можна наразити себе на фінансові втрати, хвороби, негаразди та чимало інших невдач. І саме тому чимало жінок і досі дотримуються графіка миття голови, уникаючи конкретних днів тижня.

Ось які є невдалі дні для миття голови:

Понеділок . У понеділок мити голову не можна, бо це віщує розлуку з коханою людиною, або ж сильну сварку у родині. Також таким чином начебто можна нажити собі суперницю.

. У понеділок мити голову не можна, бо це віщує розлуку з коханою людиною, або ж сильну сварку у родині. Також таким чином начебто можна нажити собі суперницю. П'ятниця . В цей день миття голови може призвести до того, що ви втратите хороші ідеї, забудете важливу інформацію та плани.

. В цей день миття голови може призвести до того, що ви втратите хороші ідеї, забудете важливу інформацію та плани. Неділя. Цей день тижня вважався найважливішим, і митися потрібно перед ним. Але якщо помити голову в неділю, можна начебто притягнути до себе різноманітні фінансові негаразди, а також відігнати удачу.

Окрім того, існує також і кілька забобонів про те, що мити голову не варто перед важливими іспитами та зустрічами – начебто так можна змити усі знання, і у важливий момент голова буде порожньою.



Є кілька днів, коли не можна мити голову / Фото Pexels

Чому не можна мити голову у четвер та середу?

Насправді чіткої заборони на миття голови у ці дні немає – вони вважаються нейтральними. І якщо ви відчуваєте, що волосся вже забруднилося та сильно потребує миття, вагатися не варто, мийте його.

Втім, якщо ви вже й миєте голову у ці дні, краще робити це вранці, а не ввечері. По-перше, так вам доведеться лягати спати з мокрим волоссям, а на ранок отримаєте неймовірну укладку "гніздом" на голові.

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А ось прикмети кажуть, що на вечір миття голови може притягнути погані сни та запросити нечисть до вашого дому.

Коли найкращі дні для миття голови?

Вважається, що вівторок та субота найкраще підходять для того, аби мити голову. Тож якщо є можливість робити це саме у ці дні, однозначно варто нею скористатися. Прикмети стверджують, що в ці дні тижня енергія землі та природи найсильніша, тож люди, які миються згідно з правилами, почуватимуться якнайкраще.

Як мити голову, щоб вона довго залишалася чистою?

Перше правило, що допоможе припинити мити голову так часто – це рідше мити голову. Все тому, що шкіра голови намагається відновити нестачу шкірного сала, і що частіше ви миєте голову, то швидше залози будуть виробляти себум.

Окрім того, спробуйте додавати до шампуню сіль – це допоможе позбутися забитих пор на шкірі голови, а значить – подовжить чистоту вашого волосся.