Уход за волосами – это важная процедура для каждой женщины и мужчины, но существует несколько нюансов, о которых задумываются далеко не все, сообщает 24 Канал. В частности, не все знают о приметах, которые запрещают мыть голову в конкретные дни недели.

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Когда нельзя мыть голову

Наши предки верили, что мытье головы – это не просто очищение от грязи. Это целый ритуал, и если провести его в неправильный день, можно подвергнуть себя финансовым потерям, болезни, проблемы и многие другие неудачи. И именно поэтому многие женщины до сих пор придерживаются графика мытья головы, избегая конкретных дней недели.

Вот какие есть неудачные дни для мытья головы:

Понедельник . В понедельник мыть голову нельзя, потому что это предвещает разлуку с любимым человеком, или сильную ссору в семье. Также таким образом вроде бы можно нажить себе соперницу.

. В понедельник мыть голову нельзя, потому что это предвещает разлуку с любимым человеком, или сильную ссору в семье. Также таким образом вроде бы можно нажить себе соперницу. Пятница . В этот день мытье головы может привести к тому, что вы потеряете хорошие идеи, забудете важную информацию и планы.

. В этот день мытье головы может привести к тому, что вы потеряете хорошие идеи, забудете важную информацию и планы. Воскресенье. Этот день недели считался самым важным, и мыться нужно перед ним. Но если помыть голову в воскресенье, можно вроде бы притянуть к себе различные финансовые проблемы, а также отогнать удачу.

Кроме того, существует также и несколько суеверий о том, что мыть голову не стоит перед важными экзаменами и встречами – вроде бы так можно смыть все знания, и в важный момент голова будет пустой.



Есть несколько дней, когда нельзя мыть голову / Фото Pexels

Почему нельзя мыть голову в четверг и среду?

На самом деле четкого запрета на мытье головы в эти дни нет – они считаются нейтральными. И если вы чувствуете, что волосы уже загрязнились и сильно нуждаются в мытье, колебаться не стоит, мойте их.

Впрочем, если вы уже и моете голову в эти дни, лучше делать это утром, а не вечером. Во-первых, так вам придется ложиться спать с мокрыми волосами, а на утро получите невероятную укладку "гнездом" на голове.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

А вот приметы говорят, что на вечер мытье головы может привлечь плохие сны и пригласить нечисть в ваш дом.

Когда лучшие дни для мытья головы?

Считается, что вторник и суббота лучше всего подходят для того, чтобы мыть голову. Поэтому если есть возможность делать это именно в эти дни, однозначно стоит ею воспользоваться. Приметы утверждают, что в эти дни недели энергия земли и природы сильная, поэтому люди, которые моются согласно правилам, будут чувствовать себя лучше.

Как мыть голову, чтобы она долго оставалась чистой?

Первое правило, что поможет прекратить мыть голову так часто – это реже мыть голову. Все потому, что кожа головы пытается восстановить недостаток кожного сала, и чем чаще вы моете голову, тем быстрее железы будут производить себум.

Кроме того, попробуйте добавлять в шампунь соль – это поможет избавиться от забитых пор на коже головы, а значит – продлит чистоту ваших волос.