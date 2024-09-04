Будете выглядеть на 10 лет моложе: главные секреты макияжа, которые надо знать всем

Макияж способен прекрасно подчеркнуть красоту каждой девушки и женщины, впрочем иногда благодаря макияжу можно не только скрыть определенные недостатки на коже, но даже иметь гораздо моложе вид.

Визажистка Кейт Хьюз, которая имеет 30-летний стаж поделилась некоторыми секретами макияжа, которые помогут женщинам выглядеть моложе. Она на практике проверила некоторые вещи, которые помогли ей понять, что именно сразу убирает женщине возраст во время нанесения макияжа.

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Мягкие цвета теней для глаз

Молодые девушки активно любят использовать темную подводку для глаз для создания стрелок и насыщенные тени, однако с возрастом стоит выбирать тени каштанового или коричневого оттенка. Если же хочется нарисовать стрелку, то не стоит начинать рисовать с внутреннего уголка и не рисовать на всей длине, потому что это визуально только опустит глаза.



В старшем возрасте нельзя делать темный макияж / Фото Pexels

Сочетание бронзера и румян

Чтобы кожа сияла, используйте бронзер и румяна вместе. Бронзер надо нанести высоко на скулу, а сверху немного добавьте румян, чтобы освежить вид. Важно не наносить бронзер и румяна низко под щеками, потому что это может создать уставший вид.

Подчеркните губы макияжем

Чтобы создать свежий вид, стоит основной акцент при подводке губ карандашом сделать именно на среднюю часть. Можно не бояться ярких цветов и выбирать красную или бордовую помаду.

Как ухаживать за кожей

В зрелом возрасте надо беспокоиться о своей коже и заботиться о ней ежедневно. Ее обязательно надо увлажнять, использовать спф, пользоваться сывороткой и правильно питаться.

По увлажнению, то очень важно много пить воды и использовать косметику с увлажняющими компонентами. Обязательно используйте солнцезащитный крем для защиты лица от солнца. Стоит не пренебрегать сном и хорошо спать, чтобы кожа восстановилась и употреблять много овощей и фруктов.