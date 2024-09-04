Будете виглядати на 10 років молодшими: головні секрети макіяжу, які треба знати всім

Макіяж здатен чудово підкреслити красу кожної дівчини та жінки, втім інколи завдяки макіяжу можна не лише приховати певні недоліки на шкірі, але й навіть мати набагато молодший вигляд.

Візажистка Кейт Хьюз, яка має 30-річний стаж поділилася деякими секретами макіяжу, які допоможуть жінкам мати молодший вигляд. Вона на практиці перевірила деякі речі, які допомогли їй зрозуміти, що саме одразу прибирає жінці віку під час нанесення мейкапу.

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М’які кольори тіней для очей

Молоді дівчата активно люблять використовувати темну підводку для очей для створення стрілок й насичені тіні, однак з віком варто обирати тіні каштанового чи коричневого відтінку. Якщо ж хочеться намалювати стрілку, то не варто починати малювати з внутрішнього кутика й не малювати на всій довжині, бо це візуально лише опустить очі.



У старшому віці не можна робити темний макіяж / Фото Pexels

Поєднання бронзера та рум’ян

Щоб шкіра сяяла, використовуйте бронзер та рум’яна разом. Бронзер треба нанести високо на вилицю, а зверху трохи додайте рум’ян, щоб освіжити вигляд. Важливо не наносити бронзер та рум’яна низько під щоками, бо це може створити втомлений вигляд.

Підкресліть губи макіяжем

Щоб створити свіжий вигляд, варто основний акцент під час підводки губ олівцем зробити саме на середню частину. Можна не боятися яскравих кольорів та обирати червону чи бордову помаду.

Як доглядати за шкірою

У зрілому віці треба турбуватися про свою шкіру та дбати про неї щодня. Її обов’язково треба зволожувати, використовувати спф, користуватися сироваткою та правильно харчуватися.

Щодо зволоження, то дуже важливо багато пити води та використовувати косметику зі зволожувальними компонентами. Обов’язково використовуйте сонцезахисний крем для захисту обличчя від сонця. Варто не нехтувати сном та добре спати, щоб шкіра відновилася та вживати багато овочів та фруктів.