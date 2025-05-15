Гладиолусы будут цвести невероятно пышно: правила посадки и ухода за гладиолусами

Цветы гладиолусы выглядят очень красиво, а если они еще и посажены в разных цветах, то будут радовать глаз на клумбе. Но для того, чтобы они пышно цвели, надо правильно подготовить почву и выбрать подходящее место для посадки.

Гладиолусы любят солнечные участки, чтобы получить достаточное количество света для развития, пишет 24 Канал со ссылкой на Марту Стюарт. Специалист советует выбирать легкую и хорошо дренированную почву. Перед посадкой следует внести органические удобрения – перегной или компост. Также подойдут фосфорно-калийные минеральные удобрения.

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Как сажать гладиолусы

За месяц до посадки гладиолусов, луковицы надо очистить от сухих чешуек и проверить на наличие повреждений или болезней. Здоровые луковицы можно прорастить, разместив их в светлом месте. Чтобы стимулировать рост, можно замочить в растворе марганцовки или фунгицида.

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Крупные луковицы высаживают на глубину 10 сантиметров, мелкие – 7 сантиметров. Между луковицами должно быть расстояние 15 – 20 сантиметров. Сажать гладиолусы надо острым концом вверх, а корнями вниз. После посадки почву следует уплотнить и полить.

Гладиолусы важно часто подливать, особенно в период жары. Стоит поливать утром или вечером, стараясь избегать попадания воды на листья. Когда цветок вырастет до 10 сантиметров, можно его окучить, чтобы укрепить стебли. Чтобы сохранить влагу и уменьшить рост сорняков, почву рекомендуется мульчировать.



Правила посадки и ухода за гладиолусами / Фото Pexels

Для стимуляции развития листьев, можно применить на начальном этапе роста удобрения с высоким содержанием азота. А вот перед цветением рекомендуется внести фосфорно-калийные удобрения. Дачники рекомендуют для профилактики от заболеваний, обрабатывать гладиолусы фунгицидами каждые 15 дней.

Высокие сорта гладиолусов надо поддерживать кольями, во избежание поломки стеблей. Отцветшие соцветия можете удалять, чтобы стимулировать дальнейшее цветение цветов.

Кстати, ухаживать нужно не только за гладиолусами, но и за розами. Ранее мы уже объясняли, почему розы не цветут.

Уже после завершения цветения, когда листья начнут желтеть, луковицы надо выкопать и очистить от земли, хорошо просушить. Хранить их рекомендуется в месте с температурой от 2 до 7°C.