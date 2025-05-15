Гладіолуси будуть цвісти неймовірно пишно: правила посадки та догляду

Квіти гладіолуси мають дуже красивий вигляд, а якщо вони ще й посаджені в різних кольорах, то будуть тішити око на клумбі. Та для того, щоб вони пишно цвіли, треба правильно підготувати ґрунт та вибрати відповідне місце для посадки.

Гладіолуси люблять сонячні ділянки, щоб отримати достатню кількість світла для розвитку, пише 24 Канал з посиланням на Марту Стюарт. Фахівчиня радить обирати легкий та добре дренований ґрунт. Перед посадкою варто внести органічні добрива – перегній чи компост. Також підійдуть фосфорно-калійні мінеральні добрива.

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Як садити гладіолуси

За місяць до посадки гладіолусів, цибулини треба очистити від сухих лусочок та перевірити на наявність пошкоджень чи хвороб. Здорові цибулини можна проростити, розмістивши їх у світлому місці. Щоб стимулювати ріст, можна замочити в розчині марганцівки або фунгіциду.

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Великі цибулини висаджують на глибину 10 сантиметрів, дрібніші – 7 сантиметрів. Між цибулинами має бути відстань 15 – 20 сантиметрів. Садити гладіолуси треба гострим кінцем вгору, а корінням донизу. Після посадки ґрунт варто ущільнити й полити.

Гладіолуси важливо часто підливати, особливо в період спеки. Варто поливати вранці чи ввечері, намагаючись уникати потрапляння води на листя. Коли квітка виросте до 10 сантиметрів, можна її підгорнути, щоб зміцнити стебла. Щоб зберегти вологу й зменшити ріст бур’янів, ґрунт рекомендовано мульчувати.



Правила посадки й догляду за гладіолусами / Фото Pexels

Для стимуляції розвитку листя, можна застосувати на початковому етапі росту добрива з високим вмістом азоту. А от перед цвітінням рекомендовано внести фосфорно-калійні добрива. Дачники рекомендують для профілактики від захворювань, обробляти гладіолуси фунгіцидами кожних 15 днів.

Високі сорти гладіолусів треба підтримувати кілками, щоб уникнути поломки стебел. Відцвілі суцвіття можете видаляти, щоб стимулювати подальше цвітіння квітів.

До речі, доглядати потрібно не тільки за гладіолусами, але й за трояндами. Раніше ми вже пояснювали, чому троянди не цвітуть.

Вже після завершення цвітіння, коли листя почне жовтіти, цибулини треба викопати й очистити від землі, добре просушити. Зберігати їх рекомендовано в місці до з температурою від 2 до 7°C.