Создание гирлянд своими руками – это не только способ сэкономить деньги, но и прекрасная возможность провести качественное время со своей семьей, сообщает 24 Канал со ссылкой на MOYO. И такие поделки могут изрядно украсить ваш дом.

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Звездочки из оригами

Для создания такого украшения вам не понадобятся клей и нитки. Единственное время, когда вам все же придется их использовать – это при креплении к гирлянде. Прежде всего возьмите ножницы и линейку и приступим к делу!

Вырежьте полоски шириной 1 сантиметр и длиной 26 сантиметров.

Из бумаги вяжите узелки. Сделайте петлю, а тогда пропустите короткую часть бумаги через нее.

Хвостик отогните от полоски назад, чтобы его не было видно спереди.

Переверните изделие и намотайте вокруг него длинный конец полоски.

Посередине каждой грани пятиугольника нужно сделать углубление, нажав на оригами.

Звездочки из оригами сделать очень просто / Видео с YouTube

Гирлянды-елочки

Если вы хотите что-то проще и быстрее, вы можете изготовить "непрерывную" гирлянду из двусторонней бумаги. Для этого сложите гармошкой лист, нарисуйте шаблон, сделав нижнюю часть немного шире.

Это нужно для того, чтобы гармошка в конце концов не распалась. После нанесения рисунка вырежьте заготовленное, не доходя до краев листа.

Такую гирлянду повесьте на стену, шкаф или другую поверхность.

Гирлянды-елки выглядят эффектно / Видео с YouTube

Гирлянда из апельсинов

Кому не хочется иметь украшение, которое впоследствии можно будет съесть? Кроме того, гирлянда не только украсит дом, но и наполнит его необычным ароматом. Для нее вам понадобится несколько апельсинов, толстая нить или веревка, ножницы, нож и духовка.

Нарежьте апельсин тонкими ломтиками.

Положите на противень и выставьте духовку на минимальную температуру – до 100 градусов.

Через 40 – 70 минут выньте ломтики.

Аккуратно сделайте отверстия в дольках, проденьте через них нить и повесьте гирлянду на елку или просто на стену.

Гирлянда из апельсинов выглядит эффектно / Видео YouTube