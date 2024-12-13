Даже кислые мандарины станут сладкими: элементарный лайфхак на 2 минуты

Купить кислые мандарины в преддверии праздников – это очень неприятно. Впрочем, расстраиваться не стоит, ведь фрукты еще можно спасти.

Сладость мандаринов определяется всего двумя факторами – низким уровнем кислотности и высоким содержанием сахара в мякоти, сообщает 24 Канал. Впрочем, неправильные условия выращивания могут привести к тому, что фрукт станет кислым.

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Почему мандарины становятся кислыми?

Когда этот цитрус вырастает не сладким, а кислым, это может быть признаком того, что растению не хватает питательных веществ, и что во время формирования плодов летом почва стояла сухая.

Кроме того, кислость мандаринов может зависеть и от сорта, а также причиной может быть то, что урожай собрали слишком рано.

Также, оказывается, если вы уже случайно купили кислые плоды, ситуацию еще можно исправить без особых усилий. Нужно будет применить всего несколько лайфхаков.



Мандарины можно сделать слаще / Фото Pexels

Как сделать мандарины сладкими?

Во-первых, выбрасывать такие фрукты точно не стоит. Но и есть их кислыми также не нужно. И для подслащивания фруктов вам даже не понадобится сахар – достаточно будет обычной воды.

Нужно взять глубокую емкость, в которую влезут все фрукты, и наполнить ее горячей водой, чтобы терпели руки. После этого выложите туда все мандарины и подождите примерно 10 минут. Достаньте фрукты из воды, опустите их в таз или ванну с ледяной водой и оставьте еще на 5 минут.

Это простое действие поможет быстро исправить вкус приобретенных фруктов. Впрочем, это не единственный способ улучшить вкус мандаринов и увеличить их сладость. Другой секрет – это использование микроволновой печи. Нужно поставить их в нее на 30 секунд на максимальную мощность.

Впрочем, есть мандарины можно будет только после того, как они полностью остынут. Для этого цитрусовые можно ненадолго поставить в холодильник. Но учитывайте то, что после такой обработки храниться долго мандарины не будут.

Но если вы хотите в дальнейшем не пользоваться такими лайфхаками, нужно узнать несколько других – о том, как всегда выбирать сладкие мандарины прямо в магазине.