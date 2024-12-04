К счастью, вернуть полотенцам первозданную чистоту и свежесть достаточно просто с помощью домашних способов, сообщает 24 Канал со ссылкой на “Чистота”. И если вы хотите очистить свои полотенца, нужно придерживаться всего нескольких рекомендаций от экспертов.

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Как правильно отбеливать махровые полотенца?

Белые полотенца – это идеальный способ создать в ванной комнате ощущение чистоты – конечно же, при условии, что эти полотенца чистые. И перед стиркой белой ткани материал нужно предварительно замочить, и это необходимый процесс перед основной чисткой.

Вот несколько правил, которых нужно придерживаться:

отбеливать белые полотенца нужно одними способами, а цветные – другими;

после каждого метода нужно стирать полотенце в машинке;

не оставляйте полотенца мокрыми в растворе больше, чем на 30 минут;

изучите этикетку на полотенце перед чисткой.

Сок из лимона для белых полотенец

Первый способ – это сок из лимона, и он точно поможет справиться даже с самыми сложными пятнами на полотенцах. Для того, чтобы использовать способ, подготовьте теплую воду и 100 миллилитров сока лимона и замочите в этой смеси полотенца на 20 минут. После этого сполосните ткань и бросьте полотенца в машинку.

Использовать нужно температуру не более, чем 40 градусов. Если лимон оставил неприятный кислый запах на полотенцах, тогда можно использовать обычный кондиционер для ткани.



Лимонный сок полезен для стирки / Фото Pexels

Уксус

Это средство подходит и для цветных, и для белых полотенец. Смешайте 250 миллилитров уксуса в 1 литре воды и поместите полотенце в раствор на 20 минут. Тщательно сполосните его и положите в стиральную машину. Используйте режим на 600 оборотов и не берите больше, ведь из-за этого полотенце может стать твердым и неприятным на ощупь.

Сода

Сода – это простое и одновременно эффективное средство, которое подходит для очистки белых и цветных махровых полотенец. Подготовьте теплую воду и добавьте в нее 200 граммов соды. Оставьте полотенца в растворе на полчаса и тщательно прополощите. Постирайте в стиральной машинке.

Лимонная кислота

Это средство будет действовать не хуже, чем сода. На литр теплой воды нужно добавить примерно 5 столовых ложек средства. Замочите полотенца и постирайте их в машинке.

Отбеливатель

Это средство подходит только и исключительно для белых полотенец, поэтому не стоит даже пытаться с его помощью почистить цветные вещи. Обратите внимание на инструкцию на отбеливателе и залейте его горячей или холодной водой. Замочите полотенца на час и сполосните в воде. После этого нужно постирать вещи в машинке.