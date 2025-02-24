Если не стирать полотенца должным образом, то со временем они станут такими, что начнут "царапать" тело, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Одно простое решение снова сделает их пушистыми.

Читайте также 7 пагубных привычек, из-за которых одежда портится и изнашивается: откажитесь от них сейчас

Полотенца теряют свою мягкость тогда, когда стиральная машина перегружена или используется слишком много смягчителя. Он вызывает накопление остатков в волокнах, уменьшая впитывающую способность.

Гуру по уборке утверждают, что использование белого уксуса во время стирки является лучшим естественным способом восстановления полотенец. Если полотенца являются жесткими, тогда к моющему средству нужно добавить дистиллированный уксус, который снимет защитную пленку с полотенец и поможет восстановить их пушистость.



Уксус смягчает полотенца / Фото Pexels

Кислотность уксуса растворяет щелочные накопления на полотенцах, облегчая их выполаскивание во время цикла стирки. Белый уксус является натуральным смягчителем ткани, расслабляя волокна полотенца, чтобы уменьшить жесткость.

Для того, чтобы полотенца стали мягкими, нужно налить уксус в отделение для стирального порошка, но уже не использовать смягчитель. Настройте стирку на стандартный цикл горячей воды, чтобы уксус мог справиться с накоплением во время стирки.

Чтобы распушить волокна, перед тем, как положить полотенце в сушильную машину, попробуйте его слегка встряхнуть. Также можно использовать шарики для сушки, которые восстановят пушистость полотенец. Их движение поможет отделить все волокна, которые слиплись. Как альтернативу вместо уксуса можно взять пищевую соду и отбеливатель без содержания хлора.