Всего одна привычка в ванной может существенно снизить риск инсульта: стоит знать

Здоровье человека зависит не только от генетики, но и от множества других факторов –в частности, и от привычек в гигиене. Всего одна может обеспечить больше пользы, чем вы представляли.

Исследования показывают, что люди, чистящие зубы по крайней мере раз в неделю, значительно реже страдают от инсульта. И так эта обычная привычка по гигиене полости рта может защитить вас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express Health.

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Какая привычка влияет на риск инсульта

Исследователи опросили более 6000 человек относительно их привычки пользоваться зубной нитью, а также оценили несколько других факторов: артериальное давление, уровень холестерина, вес и курение. И анализ показал, что люди, что пользовались зубной нитью регулярно, имели на 22% меньше шансов получить ишемический инсульт, когда приток крови к части мозга блокируется.



Использование зубной нити очень важно / Фото Pexels

А риск кардиоэмболического инсульта, когда тромб движется от сердца к мозгу, уменьшался на 44%. Кроме того, люди, регулярно пользующиеся зубной нитью, на 12% реже страдают и от нерегулярного сердцебиения, а также – имели меньше случаев кариеса и пародонтоза.

Гигиена полости рта, как утверждают специалисты, связана с воспалением и затвердением артерий, поэтому пользование зубной нитью может уменьшить риск инсульта, уменьшив количество инфекций ротовой полости и воспалений.

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Многие убеждены, что уход за зубами чрезвычайно дорогой, однако пользование зубной нитью – это здоровая привычка, которую легко привить себе, и она доступна для любого.

Кроме того, учитывайте, что заболевания ротовой полости – кариес и воспаление десен – в 2022 году поразили 3,5 миллиарда людей в мире, а пользование зубной нитью и надлежащая гигиена могут снизить риски этих заболеваний.