Сбор собственных луковых семян – это идеальный способ и немного сэкономить, и убедиться, что у вас будет действительно элитный, качественный посадочный материал, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Флористикс Инфо".

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Как получить семена лука?

Существует несколько способов собрать семена лука самостоятельно, и каждый из них достаточно эффективен и проверен, поэтому вы можете выбрать тот, что вам по вкусу.

Из проросшего лука-севка

В некоторых случаях можно собрать семена на второй год после посева из проросшего лука-севка, диаметр у которого превышает 2 миллиметра. Оптимальный размер севка для выращивания столового лука – это 1 – 1,7 сантиметра в диаметре. А вот более крупные луковички почти всегда образуют луковую стрелку.

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С сеянцев в год высадки

Если вы хотите, чтобы севок стрелковался на первый год после высадки, его нужно хранить при температуре, ниже 17 градусов, или выше 25 градусов.



Семена лука можно собрать самостоятельно / Фото Pexels

Рассадный способ

Получить собственные семена на второй год после высадки можно благодаря выращиванию рассадным способом. Посадите дома лук, а весной перенесите его на огород – и тогда в конце лета растения сформируют большие луковицы, которые дадут семена после высадки в следующем году.

В конце лета лук не выкапывайте, а оставляйте в грядке на зиму. Весной лук прорастет, а тогда даст замечательные семенные плоды.

К слову, ранее мы рассказывали, какие растения еще можно посадить сейчас, в июле, чтобы собрать осенью хороший урожай.

Как собирать луковые семена?

Делать это нужно в начале или в середине августа – когда коробочки уже созреют так, что вот-вот начнут лопаться.

Срезайте коробочки с частью стрелки, а потом руками разминайте зонтики, пока не высвободите из них все семена. После этого все, что собрали, залейте водой и хорошо помешайте, а потом оставьте на 5 – 10 минут.

Хорошие семена опустится на дно, а вот пустые и шелуха останется на поверхности – их можно выбросить. Семена промойте и просушите, а потом храните при комнатной температуре в банке или бумажном пакете.