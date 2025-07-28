Сбор собственных луковых семян – это идеальный способ и немного сэкономить, и убедиться, что у вас будет действительно элитный, качественный посадочный материал, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Флористикс Инфо".

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Как получить семена лука?

Существует несколько способов собрать семена лука самостоятельно, и каждый из них достаточно эффективен и проверен, поэтому вы можете выбрать тот, что вам по вкусу.

Из проросшего лука-севка

В некоторых случаях можно собрать семена на второй год после посева из проросшего лука-севка, диаметр у которого превышает 2 миллиметра. Оптимальный размер севка для выращивания столового лука – это 1 – 1,7 сантиметра в диаметре. А вот более крупные луковички почти всегда образуют луковую стрелку.

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С сеянцев в год высадки

Если вы хотите, чтобы севок стрелковался на первый год после высадки, его нужно хранить при температуре, ниже 17 градусов, или выше 25 градусов.

Лук
Семена лука можно собрать самостоятельно / Фото Pexels

Рассадный способ

Получить собственные семена на второй год после высадки можно благодаря выращиванию рассадным способом. Посадите дома лук, а весной перенесите его на огород – и тогда в конце лета растения сформируют большие луковицы, которые дадут семена после высадки в следующем году.

В конце лета лук не выкапывайте, а оставляйте в грядке на зиму. Весной лук прорастет, а тогда даст замечательные семенные плоды.

К слову, ранее мы рассказывали, какие растения еще можно посадить сейчас, в июле, чтобы собрать осенью хороший урожай.

Как собирать луковые семена?

Делать это нужно в начале или в середине августа – когда коробочки уже созреют так, что вот-вот начнут лопаться.

Срезайте коробочки с частью стрелки, а потом руками разминайте зонтики, пока не высвободите из них все семена. После этого все, что собрали, залейте водой и хорошо помешайте, а потом оставьте на 5 – 10 минут.

Хорошие семена опустится на дно, а вот пустые и шелуха останется на поверхности – их можно выбросить. Семена промойте и просушите, а потом храните при комнатной температуре в банке или бумажном пакете.