Положите это в обувь: ноги зимой никогда не замерзнут

Холодные ноги – это одна из основных причин зимних простуд. И для того, чтобы утеплить их и не болеть в холодные месяцы, нужно подложить кое-что в ботинки.

Замерзание ног среди зимы может привести не только к простуде, но и к целому ряду неприятных симптомов: болей в суставах, стопах, неприятных ощущений во время ходьбы, сообщает 24 Канал.

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Выберите правильную обувь

Первое правило теплых ног – обувь не должна плотно облегать ногу, иначе это нарушит нормальное кровообращение, и ступни просто мгновенно замерзнут. Между ногой и носком должна оставаться воздушная прослойка, которая, нагреваясь от тела, будет сохранять тепло.

Замените стельки

Если в вашей обуви стельки тонкие и не подходят для холодной погоды, их нужно как можно скорее заменить. Вместо обычных положите шерстяные или меховые, ведь они лучше удержат тепло.



Стельки очень важны для хранения тепла / Фото Pexels

Надевайте теплые носки на колготки

Теплые носки из шерсти помогут вашим ногам оставаться в тепле. И зимой тонкие капроновые колготки и чулки – далеко не лучший вариант. Искусственные материалы не согреют вас в мороз, поэтому лучше поверх них одевать еще и носки.

Перцовый пластырь

На тонкий хлопковый носок можно наклеить перцовый пластырь. После этого натяните его на ногу, а сверху наденьте еще один, теперь более толстый носок.

Сухая горчица

Это не слишком удобный, но достаточно эффективный способ. Сухую горчицу для этого нужно насыпать в носки. После этого наденьте одну пару на босую ногу, а другую, с горчицей – поверх нее.