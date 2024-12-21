Покладіть це у взуття: ноги взимку ніколи не замерзнуть

Холодні ноги – це одна з основних причин зимових застуд. І для того, щоб утеплити їх та не хворіти у холодні місяці, потрібно підкласти дещо у черевики.

Замерзання ніг серед зими може призвести не тільки до застуди, а й до цілої низки неприємних симптомів: болів у суглобах, стопах, неприємних відчуттів під час ходьби, повідомляє 24 Канал.

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Оберіть правильне взуття

Перше правило теплих ніг – взуття не має щільно облягати ногу, інакше це порушить нормальний кровообіг, і ступні просто миттєво замерзнуть. Між ногою та шкарпеткою має залишатися повітряний прошарок, який, нагріваючись від тіла, зберігатиме тепло.

Замініть устілки

Якщо у вашому взутті устілки тонкі та не підходять для холодної погоди, їх потрібно якомога швидше замінити. Замість звичайних покладіть вовняні чи хутряні, адже вони краще утримають тепло.



Устілки дуже важливі для зберігання тепла / Фото Pexels

Одягайте теплі шкарпетки на колготки

Теплі шкарпетки з вовни допоможуть вашим ногам залишатися у теплі. І взимку тонкі капронові колготки та панчохи – далеко не найкращий варіант. Штучні матеріали не зігріють вас в мороз, тож краще поверх них одягати ще й шкарпетки.

Перцевий пластир

На тонку бавовняну шкарпетку можна наклеїти перцевий пластир. Після цього натягніть його на ногу, а зверху вдягніть ще одну, тепер товщу шкарпетку.

Суха гірчиця

Це не надто зручний, але досить ефективний спосіб. Суху гірчицю для цього потрібно насипати у шкарпетки. Після цього одягніть одну пару на босу ногу, а іншу, з гірчицею – поверх неї.