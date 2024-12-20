Дерева, кущі та квіти, які ви садите в себе на ділянці, особливо біля дому, мають значну енергетичну силу, повідомляє 24 Канал. Тож зважайте, що зрубування деяких рослин може принести далеко не найкращі наслідки.

Цікаво Засіб для миття посуду можна більше не купувати: ось чим його дешево замінити

Чому не можна зрубувати калину

Здавна предки розуміли, що калина – це рослина з особливо потужною енергетикою, тож потрібно особливо добре подумати перед тим, як садити її у себе на подвір'ї. Калина спроможна притягувати не тільки щасливе майбутнє, достаток та міцне здоров'я, але й негаразди, хвороби та лихо.

До речі, якщо ви вже висадили у дворі калину, тоді біля неї можна висадити деякі інші рослини, які можуть нейтралізувати дію рослини, як-от малину, смородину, глід чи шипшину. Ці рослини можуть зменшити негативну енергетику калинового куща.

Найкраще місце для посадки калини – це межа, що проходить між ділянками. В такому місці калина може стати потужним захисником оселі та її мешканців від негативної енергетики та злих духів. Також часто калину саджають біля криниці чи природного джерела аби покращити якість води – вона від такого сусідства начебто стає більш прозорою та смачною.



Калину не можна рубати / Фото Pexels

Втім, попри те, що калина може принести чимало користі домівці, рубати її не радять – це може накликати на дім негаразди та лихо. Не можна з калинових гілок також розпалювати багаття – нібито можна тоді спалити свою удачу та щастя.

До рослини здавна ставилися із великою повагою, і рубати її, топтати ягоди нізащо не можна. Можна тільки викорчовувати цілий кущ, але ніколи не варто рубати її гілки.