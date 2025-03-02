Если придерживаться рекомендаций, то цветы будут стоять долго, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу флористки Елены Дрючан. Несколько ключевых советов помогут сохранить красоту цветов на много дней.

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Как надо обрезать стебли цветов

Большинство людей обрезают стебли обычными ножницами, однако это является ошибкой. Лезвия ножниц сдавливают стебель, повреждая капилляры, через которые цветок получает влагу. Соответственно из-за этого процесса ухудшается поглощение воды. Даже, если цветы будут стоять в вазе с чистой водой, они все равно начнут увядать.

Лучше обрезать стебли острым ножом или садовым секатором. Они способны сделать ровный и чистый срез без повреждения тканей стебля. Срез нужно делать под углом 45 градусов, чтобы увеличить площадь поверхности для лучшего впитывания воды. Также такой угол не позволяет стеблю плотно ложиться на дно вазы и блокировать поток жидкости.

Важным нюансом является и то, что обрезку нужно проводить под водой. Обрезание стебля на воздухе может образовать в капиллярах воздушную пробку, которая перекроет доступ воды. Поэтому нужно наполнить емкость с водой и в ней проводить срез. Обрезать стебли стоит каждые 2 дня.

Правила обрезки стеблей цветов: смотрите видео

Как часто менять воду для цветов

Для того, чтобы цветы дольше простояли лучше всего использовать фильтрованную или отстоянную воду комнатной температуры. Холодная вода плохо влияет на растение, а теплая – ускоряет их старение. Чтобы в воде не накапливались бактерии, меняйте ее ежедневно. Чтобы продлить жизнь букета, капните в вазу несколько капель лимонного сока или уксуса.

Также существуют специальные подкормки для цветов, которые продаются в магазинах. Впрочем, можно воспользоваться и домашними средствами. Продлит жизнь цветам обычный сахар. На 1 литр воды нужно добавить чайную ложку. Чтобы снизить уровень бактерий можно воспользоваться аспирином – на 1 литр воды нужно половину таблетки. Хорошо очищает воду активированный уголь. На 1 литр достаточно будет одной измельченной таблетки.

Все средства подряд добавлять нельзя, лишь выбрать что-то одно из предложенных вариантов. Букет разместите подальше от солнечного света, поскольку теплая температуры приводит к увяданию цветов. Нельзя держать цветы рядом с фруктами, поскольку они ускоряют старение букета.