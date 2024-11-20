Тепло в квартире будет сохраняться дольше: вам нужна только фольга

До зимы осталось совсем немного, поэтому нас ждет увеличение счетов за электричество, впрочем расходы можно сократить благодаря простому методу, который сохранит тепло. Французы рассказали о трюке с фольгой, который действительно является действенным.

Дело в том, что обычная алюминиевая фольга является прекрасным теплоотражателем, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante+. Много тепла в квартире через радиаторы может идти на стену за ним, которая поглощает ту часть энергии, которая могла бы быть направлена на комнату. Чтобы этого избежать стоит воспользоваться фольгой.

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Как сохранить тепло в квартире

Все, что вам нужно сделать – это разместить фольгу за радиатором. Она будет эффективно отражать тепло обратно в комнату, поэтому оно не будет теряться через стены. Этот трюк будет особенно важным для тех, у кого радиатор размещен в месте с плохой теплоизоляцией.



Фольга способна сохранить тепло в помещении / Фото Pexels

Как установить фольгу за радиатором

Нужно взять картон размером, который будет соответствовать вашему радиатору и полностью покройте его фольгой. Хорошо зафиксируйте фольгу на картоне, закрепив углы степлером. Картон нужно поставить с фольгой за радиатор таким образом, чтобы между ними было небольшое пространство.

Благодаря такому банальному и простому лайфхаку, удастся эффективно и легко перераспределить тепло в комнате. Соответственно уменьшится потребность в дополнительном отоплении, а счета за электричество могут быть в разы меньше.

Интересный метод с фольгой уменьшит потребление энергии для обогрева комнат в холодный, зимний период. Фольга является недорогой и доступной, а картон можно найти в любом канцелярском магазине.

Французский метод стал известен тем, что благодаря трюку с картоном и фольгой, тепло в помещении начинает равномерно распределяться и вам не придется регулировать и увеличивать температуру радиатора.