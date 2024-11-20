Тепло у квартирі буде зберігатися довше: вам потрібна лише фольга

До зими залишилося зовсім трохи, тож нас чекає збільшення рахунків за електрику, втім витрати можна скоротити завдяки простому методу, який збереже тепло. Французи розповіли про трюк із фольгою, який справді є дієвим.

Річ у тому, що звичайна алюмінієва фольга є чудовим тепловідбивачем, пише 24 Канал з посиланням на Sante+. Багато тепла у квартирі через радіатори може йти на стіну за ним, яка поглинає ту частину енергії, яка могла б бути спрямована на кімнату. Щоб цього уникнути варто скористатися фольгою.

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Як зберегти тепло у квартирі

Все, що вам потрібно зробити – це розмістити фольгу за радіатором. Вона буде ефективно відбивати тепло назад у кімнату, тож воно не буде втрачатися через стіни. Цей трюк буде особливо важливим для тих, в кого радіатор розміщений в місці з поганою теплоізоляцією.



Фольга здатна зберегти тепло в приміщенні / Фото Pexels

Як встановити фольгу за радіатором

Потрібно взяти картон розміром, який відповідатиме вашому радіатору й повністю покрийте його фольгою. Добре зафіксуйте фольгу на картоні, закріпивши кути степлером. Картон потрібно поставити із фольгою за радіатор таким чином, щоб між ними був невеличкий простір.

Завдяки такому банальному та простому лайфхаку, вдасться ефективно та легко перерозподілити тепло в кімнаті. Відповідно зменшиться потреба в додатковому опаленні, а рахунки за електрику можуть бути в рази меншими.

Цікавий метод з фольгою зменшить споживання енергії для обігріву кімнат в холодний, зимовий період. Фольга є недорогою й доступною, а картон можна знайти в будь-якому канцелярському магазині.

Французький метод став відомий тим, що завдяки трюку з картоном та фольгою, тепло в приміщенні починає рівномірно розподілятися й вам не доведеться регулювати й збільшувати температуру радіатора.