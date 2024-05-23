Как правильно подрезать тюльпаны: цветы будут стоять в вазе вдвое дольше

Каждый из нас хочет как можно дольше сохранить свежесть цветов. Для того, чтобы они стояли в вазе длительное время, стоит не только менять систематически воду, но и подрезать их.

После того, как вы наполните вазой водой, тюльпаны надо предварительно обработать. Речь идет о подрезании, которое способно продлить жизнь цветов.

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Как правильно подрезать тюльпаны

Удалите побелевшую часть стебля, которая является мертвой или обновите срез на стеблях. Делайте это с помощью острого ножа, ножниц или секатора. Важный момент: срез необходимо проводить под водой. Это поможет предотвратить закупорку транспортных сосудов стебля пузырьками воздуха.

Подрезание стебель тюльпанов надо проводить каждый день. Также удалите лишние листья, чтобы они не находились в воде. Таким образом удастся избежать их гниения в воде, которое приводит к бактериям, которые и ускоряют увядание цветов.



Очень важно подрезать стебли цветов / Фото Unsplash

Что добавить в воду, чтобы тюльпаны дольше стояли

Перед тем, как поставить тюльпаны в воду, дайте водопроводной воде настояться. Фильтрованную или бутилированную воду использовать нельзя. Вода для тюльпанов должна быть очень холодной, почти ледяной.

Воды в вазе должно быть много. В течение дня можете ее доливать или просто добавлять кубик льда. Специалисты советуют менять воду утром. Перед тем, как оставить свежую воду – вазу надо вымыть и промыть стебли цветов.

Что добавить в вазу, чтобы тюльпаны дольше стояли

Цветы любят сахарную и соленую воду, поэтому на 1 литр воды добавьте 20 граммов сахара или 0,2 грамма соли. Также специалисты говорят, что можно добавить 0,3 грамма хлористого калия к 1 литру воды. Если у вас не прозрачная ваза, тогда добавьте внутрь одну таблетку активированного угля.