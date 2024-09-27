Зачем засыпать соль в раковину: удивительный лайфхак от французов

Соль найдется на каждой кухне, поскольку без нее невозможно приготовить вкусные блюда. Впрочем французы используют соль еще и в других целях. Для них соль –это замечательное средство для ухода за сантехникой.

Опытные специалисты знают, что соль и сода лучше всего помогают прочистить трубы, пишет "Sante +". Сода имеет дезинфицирующие свойства, а соль – абразивные, поэтому вместе эта смесь идеально подходит для устранения жира в трубах. Соль и бикарбонат натрия (сода) способны растворить даже застарелые отложения жира.

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Как солью прочистить трубы

50 граммов соли и соды надо смешать в равных пропорциях и добавить их в стакан теплой воды. Раствор надо вылить в раковину с использованием вантуза, чтобы создать вакуумное движение. После этого включите горячую воду и промойте трубу. Эта процедура устранит неприятные запахи и засоры.

Также трубы хорошо прочищает сочетание соли и уксуса. Вместе они создают такую химическую реакцию, которая нейтрализует микробы и убирает любое заблокирование в трубах. А еще взаимодействие щелочной соли и кислого уксуса расщепляет жирные остатки и грязь.



Лайфхаки по использованию соли в быту / Фото Pexels

В 250 миллиграммах уксуса надо растворить 120 граммов соли. Полученную смесь залейте в канализацию, закройте отверстие и оставьте на 30 минут. Далее промойте трубу горячей водой с использованием средства для мытья посуды.

А еще соль можно использовать самостоятельно. Она подойдет для использования в случае, если трубы являются не сильно забитыми. Промывка соленой водой станет неким профилактическим средством, который будет поддерживать трубы в хорошем состоянии длительное время.

Для этого нужно набрать 1 литр очень горячей воды и растворить в ней 50 граммов соли. Эту соленую воду надо влить в раковину и оставить стекать по трубе на определенное время, а затем смыть водой. Этот метод уничтожит микробы и микроорганизмы, которые могли накопиться в канализации.