Во время мытья холодильник можно поцарапать, поэтому его стоит мыть тряпкой и ни в коем случае не проволокой или абразивной стороной губки, пишет Parade.

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Чем помыть поверхность холодильника

Эксперт Розалин Дэниелс рассказала, что для очистки холодильника нужно бумажное полотенце и оливковое масло. На полотенце надо нанести капельку масла и вытереть этим раствором холодильник. Этим методом можно избавиться от жирных отпечатков пятен и незначительной грязи.

Однако будьте осторожны и не используйте слишком много масла, поскольку это может сделать поверхность холодильника жирной. А вот одна капелька поможет отчистить холодильник до блеска.

Вместо бумажного полотенца можно использовать салфетку из микрофибры. Она гладкая, поэтому не сможет повредить поверхность.



Поверхность холодильника можно легко отмыть / Фото Pexels

Кроме оливкового масла можно применить смесь уксуса и воды в одинаковом соотношении и протереть этим раствором холодильник. Сложные пятна можно удалить с помощью пищевой соды, которую надо развести с водой до образования кашицы. Ею надо отполировать внешние дверцы холодильник.

Порой холодильник может иметь не совсем приятный запах внутри. В таком случае его надо помыть раствором, состоящий из пищевой соды и уксуса. На 1 литр горячей воды нужна 1 столовая ложка соды. Ли раствором надо обработать полки, ящики и все другие загрязненные места, а потом все вытрите тряпкой смоченную в чистой воде.

Середину холодильника можно помыть соком лимона. Надо всего лишь несколько капель нанести на кухонную губку и промыть ею поверхности. Этот метод помогает вывести неприятный запах. От плохого аромата также помогает частичка лимона, которую надо поставить на полочку и менять каждые 2 дня.