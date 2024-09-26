Даже несмотря на то, что запах рыбы может въесться в пластиковую или деревянную доску, отмыть ее возможно, пишут Porady 24.

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Уксус

Жидкость поможет убить бактерии, которые и выделяют плохой запах. Можете мыть доску уксусом в чистом виде, или разбавить с водой в одинаковой пропорции. После обработки уксусом, промойте доску моющим средством.

Перекись водорода

Хозяйки часто используют перекись водорода для того, чтобы избавиться от запаха рыбы. Надо налить жидкость на доску и дать ей несколько минут отмокнуть, после этого промойте доску горячей водой.

Соль и лимон

Лимон и поваренная соль прекрасно избавляют от плохого запаха рыбы. Возьмите половину фрукта и натрите им разделочную доску, а затем посыпьте ее солью. Оставьте на 15 минут, а затем промойте под проточной водой.



Запах рыбы могут убрать обычные средства / Фото Pexels

Уксус и сода

Разделочную доску надо посыпать пищевой содой и залить стаканом уксуса. Реакция гидрокарбоната натрия с уксусной кислотой удалит органические вещества (бактерии и жиры), которые являются источником запаха.

Сода

Обычная сода может удалить плохой запах с поверхности. Нужно растворить чайную ложку соды в столовой ложке воды. Полученную кашицу нанесите на разделочную доску, оставьте на несколько минут, а тогда смойте.

Тертый картофель и яблоко

Натрите на терке картофель или яблоко, а затем распределите эту кашицу по поверхности и оставьте на 15 минут.