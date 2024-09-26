Навіть попри те, що запах риби може в’їстися в пластикову чи дерев’яну дошку, відмити її можливо, пишуть Поради 24.

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Оцет

Рідина допоможе вбити бактерії, які й виділяють поганий запах. Можете мити дошку оцтом в чистому вигляді, або розбавити з водою в однаковій пропорції. Після обробки оцтом, промийте дошку миючим засобом.

Перекис водню

Господині часто використовують перекис водню для того, аби позбутися запаху риби. Треба налити рідину на дошку та дати їй кілька хвилин відмокнути, після цього промийте дошку гарячою водою.

Сіль і лимон

Лимон та кухонна сіль чудово позбавляють від поганого запаху риби. Візьміть половину фрукта та натріть ним обробну дошку, а потім посипте її сіллю. Залишіть на 15 хвилин, а потім промийте під проточною водою.



Запах риби можуть забрати звичайні засоби / Фото Pexels

Оцет і сода

Обробну дошку треба посипати харчовою содою та залити склянкою оцту. Реакція гідрокарбонату натрію з оцтовою кислотою видалить органічні речовини (бактерії та жири), які є джерелом запаху.

Сода

Звичайна сода може видалити поганий запах з поверхні. Потрібно розчинити чайну ложку соди в столовій ложці води. Отриману кашку нанесіть на обробну дошку, залишіть на кілька хвилин, а тоді змийте.

Терта картопля та яблуко

Натріть на терці картоплю чи яблуко, а потім розподіліть цю кашку по поверхні та залишіть на 15 хвилин.