Боротися з неприємними запахами в оселі дуже просто, пише 24 Канал. Освіжити дім можна завдяки багатьом способам. Найчастіше причиною поганого запаху є предмети на кухні – умивальник, сміттєвий кошик, духовка та інші речі. У кімнаті неприємний аромат може відчуватися через запилені штори, меблеву оббивку та килим.
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Щоб усунути неприємні запахи та наповнити дім свіжим та дорогим ароматом, пропонуємо скористатися ефективними лайфхаками.
Ефірні олії
У паперовий пакет насипте соду й капніть кілька крапель улюбленої ефірної олії. Сода чудово поглинає неприємні запахи, а ефірна олія надасть дорогого запаху оселі.
Кавові зерна
Освіжити будинок можна за допомогою кавових зерен. Їх треба посмажити на сильному вогні. Приємний аромат одразу розповсюдиться на всі кімнати, тож у вас виникне відчуття, що ваш дім перетворився на кав’ярню.
Кавові зерна подарують приємний аромат / Фото Pexels
Ароматизована вода
Спочатку закип’ятіть воду в каструлі й додайте туди шкірки цитрусових та спеції – м’яту, розмарин, гвоздику чи корицю. Всього за кілька хвилин дім наповниться неймовірно свіжим запахом.
До слова! Кімнату охолодити можна без кондиціонера. Що для цього треба зробити – читайте на сайті 24 Каналу.
Пряні трави
Щоб у кімнатах завжди був гарний аромат, посадіть на підвіконні м’яту, базилік чи розмарин. Це забезпечить вас завжди свіжою зеленню, та наділить дім гарним запахом.
Візьміть за звичку щодня провітрювати кімнати й пускати свіже повітря. Навіть кілька хвилин на день будуть результативними, тож ви одразу відчуєте свіжість в оселі.