Боротися з неприємними запахами в оселі дуже просто, пише 24 Канал. Освіжити дім можна завдяки багатьом способам. Найчастіше причиною поганого запаху є предмети на кухні – умивальник, сміттєвий кошик, духовка та інші речі. У кімнаті неприємний аромат може відчуватися через запилені штори, меблеву оббивку та килим.

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Щоб усунути неприємні запахи та наповнити дім свіжим та дорогим ароматом, пропонуємо скористатися ефективними лайфхаками.

Ефірні олії

У паперовий пакет насипте соду й капніть кілька крапель улюбленої ефірної олії. Сода чудово поглинає неприємні запахи, а ефірна олія надасть дорогого запаху оселі.

Кавові зерна

Освіжити будинок можна за допомогою кавових зерен. Їх треба посмажити на сильному вогні. Приємний аромат одразу розповсюдиться на всі кімнати, тож у вас виникне відчуття, що ваш дім перетворився на кав’ярню.



Кавові зерна подарують приємний аромат / Фото Pexels

Ароматизована вода

Спочатку закип’ятіть воду в каструлі й додайте туди шкірки цитрусових та спеції – м’яту, розмарин, гвоздику чи корицю. Всього за кілька хвилин дім наповниться неймовірно свіжим запахом.

До слова! Кімнату охолодити можна без кондиціонера. Що для цього треба зробити – читайте на сайті 24 Каналу.

Пряні трави

Щоб у кімнатах завжди був гарний аромат, посадіть на підвіконні м’яту, базилік чи розмарин. Це забезпечить вас завжди свіжою зеленню, та наділить дім гарним запахом.

Візьміть за звичку щодня провітрювати кімнати й пускати свіже повітря. Навіть кілька хвилин на день будуть результативними, тож ви одразу відчуєте свіжість в оселі.