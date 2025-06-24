Бороться с неприятными запахами в доме очень просто, пишет 24 Канал. Освежить дом можно благодаря многим способам. Чаще всего причиной плохого запаха являются предметы на кухне – умывальник, мусорная корзина, духовка и другие вещи. В комнате неприятный аромат может ощущаться через запыленные шторы, мебельную обивку и ковер.

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Чтобы устранить неприятные запахи и наполнить дом свежим и дорогим ароматом, предлагаем воспользоваться эффективными лайфхаками.

Эфирные масла

В бумажный пакет насыпьте соду и капните несколько капель любимого эфирного масла. Сода прекрасно поглощает неприятные запахи, а эфирное масло придаст дорогого запаха дома.

Кофейные зерна

Освежить дом можно с помощью кофейных зерен. Их надо пожарить на сильном огне. Приятный аромат сразу распространится на все комнаты, поэтому у вас возникнет ощущение, что ваш дом превратился в кофейню.



Кофейные зерна подарят приятный аромат / Фото Pexels

Ароматизированная вода

Сначала вскипятите воду в кастрюле и добавьте туда кожуру цитрусовых и специи – мяту, розмарин, гвоздику или корицу. Всего за несколько минут дом наполнится невероятно свежим запахом.

К слову! Комнату охладить можно без кондиционера. Что для этого надо сделать – читайте на сайте 24 Канала.

Пряные травы

Чтобы в комнатах всегда был хороший аромат, посадите на подоконнике мяту, базилик или розмарин. Это обеспечит вас всегда свежей зеленью, и наделит дом хорошим запахом.

Возьмите за привычку ежедневно проветривать комнаты и пускать свежий воздух. Даже несколько минут в день будут результативными, поэтому вы сразу почувствуете свежесть в доме.