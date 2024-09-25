Для того, аби цибуля якнайдовше простояла, після збору її треба добре просушити на свіжому повітрі на сонці, пишуть Ogorodniki.

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Як правильно зберігати цибулю

Перед тим, як поскладати цибулю на тривале зберігання, важливо звернути увагу на її якість та відкинути кожну пошкоджену цибулину, оскільки в майбутньому вона може посприяти гниттю всіх інших цибулин.

Струсіть цибулю від ґрунту, але в жодному випадку не мийте її. Помита цибуля ще тривалий час зберігає вологу і через це зможе дуже швидко зігнити, а всі ваші старання з її вирощуванням зійдуть нанівець.

Городники не радять зберігати цибулю поруч з картоплею та буряком в одному приміщенні. Якщо овочі будуть разом, то пришвидшать гниття одне одного. Розібравшись з основними порадами щодо зберігання цибулі, розповімо де ж саме її треба тримати.

Сітка

Найчастіше цибулю зберігають у сітці. Овочі у ній максимально провітрюються, тому таке зберігання є найпопулярнішим.

Ящик

Цибулю також тримають у дерев’яних ящиках, які чудово підходять для зберігання овочів. Цибулю не варто зберігати товстим шаром. Важливо час від часу її перемішувати, щоб вона провітрювалася.



Цибулю можна зберігати в ящиках / Фото Pexels

Капронові панчохи

Для максимально довгого зберігання цибулі треба запхати її в капронові панчохи. У такий спосіб цибулю зберігали ще наші бабусі. Зберігання цибулі у капронах є максимально доступним та практичним.

Пам’ятайте, що цибулю не можна тримати в поліетилені. Для найкращого зберігання підходить льох та холодильник.