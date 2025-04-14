Урожай абрикос и черешен еще можно спасти: вот что сделать после заморозков

Весенние заморозки, прошлись по всей Украине уже после того, как зацвели плодовые деревья, стали настоящим вызовом для многих садоводов. Но это еще не значит, что с урожаем нужно попрощаться.

Сад после заморозков еще вполне можно спасти, если вы хотите летом насладиться урожаем абрикос и черешен, сообщает 24 Канал. Для этого нужно только позаботиться о деревьях.

Интересно В какие дни перед Пасхой убирать: принесете в дом достаток и удачу

Как спасти урожай деревьев после заморозков?

Эксперты утверждают, что не всегда заморозки уничтожают урожай полностью, и все зависит от фазы развития дерева и микроклимата конкретного участка. Но наиболее уязвимыми к низким температурам являются цветы абрикосов и черешни, ведь они могут погибнуть уже при температуре в -1 градус.

А вот бутоны немного более выносливыми – они выдерживают температуру до -5 градусов. Виноград и клубника – это растения, которые еще имеют шансы восстановиться, а вот хвойные деревья являются преимущественно устойчивыми. Среди действенных методов защиты растений – накрытие их пленкой или агроволокном. И делать это следует не вплотную к растению, а на каркасе.

В теплицах можно использовать свечи или обогреватели. А еще один способ, который можно использовать – это антистресанты и гормональные препараты, но там очень важно соблюдать температурный режим и дозировки.



Защитить деревья от мороза очень важно / Фото Pexels

Опрыскивание проводят или за 2 – 3 дня после прогнозируемого заморозка, или же сразу после него. А для максимального эффекта обработку нужно повторить через неделю после последних холодов.

Также старайтесь не пренебрегать регулярным мульчированием приствольных кругов – это помогает сохранить тепло в почве. Кроме того, стоит заблаговременно установить метеосенсоры, которые могут сигнализировать о риске заморозков.

Кстати, весной нужно позаботиться о защите деревьев не только от мороза, но и других вредителей. Ранее мы уже рассказывали, как избавиться от лишайников и мхов на стволах деревьев.

А вот несколько мер, что помогут спасти урожай после заморозков:

Обрезка поврежденных побегов . Все ветви, что почернели, и вялые побеги нужно удалить, чтобы дерево не тратило силы на восстановление мертвых частей.

. Все ветви, что почернели, и вялые побеги нужно удалить, чтобы дерево не тратило силы на восстановление мертвых частей. Подкормка калием и фосфором . Эти элементы могут укрепить иммунитет растений, стимулируют восстановление тканей и способствуют формированию новых бутонов. Подкормка азотом нужно ограничить – он стимулирует не восстановление, а зеленый рост.

. Эти элементы могут укрепить иммунитет растений, стимулируют восстановление тканей и способствуют формированию новых бутонов. Подкормка азотом нужно ограничить – он стимулирует не восстановление, а зеленый рост. Защитное мульчирование . После заморозков почву нужно замульчировать корой, торфом или соломой – это поможет стабилизировать температуру, сохранить влагу и поддержать корневую систему.

. После заморозков почву нужно замульчировать корой, торфом или соломой – это поможет стабилизировать температуру, сохранить влагу и поддержать корневую систему. Контроль над вредителями. После стресса деревья становятся уязвимыми к вредителям, поэтому сад нужно обработать безопасными инсектицидами или настоями на основе календулы, полыни или чеснока.

Как предвидеть заморозки?

Лучший способ защитить деревья от заморозков – это предвидеть их и готовиться заранее. Впрочем, синоптики не всегда точно предсказывают изменение погоды и температуры воздуха. Но это не значит, что предсказать заморозки невозможно.

Первыми признаками являются ясная погода и полный штиль. Облака удерживают теплый воздух над поверхностью земли, и в то время, когда небо становится чистым, риск заморозков значительно увеличивается.

Кроме того, когда вечером температура снижается до 10 градусов или ниже – это также предвестник мороза. Измеряйте температуру в обед и вечером – и чем выше разница между ними, тем выше риск заморозков.