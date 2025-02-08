Быстрое спасение: что делать, если у орхидеи отмирают корни
Орхидея – это очень популярное комнатное растение. В основном из-за эффектного цветения и потрясающего вида. Но вот уход за растением может быть непростой задачей даже для опытных цветоводов.
При правильном уходе орхидея может цвести долго и пышно. Но иногда случаются проблемы с выращиванием, и растение нужно спасать, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба".
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Почему орхидея теряет корни?
В природе орхидеи, а именно фаленопсисы, самый популярный в Украине их сорт, растут в мягком, влажном и теплом климате. В тропиках периодические обильные ливни сменяются сухими сезонами, поэтому корни орхидеи устроены так, что могут поглощать влагу из утренней росы и влажного воздуха.
Вот несколько основных ошибок, из-за которых орхидея может потерять корни:
- Избыток влаги. Если вы слишком часто и обильно поливаете растение, корни начинают гнить, и болезнь быстро распространяется по всему растению.
- Недостаточно влаги. Корни сохнут, листья вянут, а растение становится склонным к болезням и поражениям вредителями.
Если корни постоянно переувлажнены или получают недостаточно воды и они уже отмерли, пора заняться реанимацией цветка.
Орхидею можно спасти / Фото Pexels
Как нарастить корни орхидеи в воде?
Для того, чтобы корни отросли снова, нужно опустить шейку орхидеи в воду:
- Подготовьте чистую воду – холодную и кипяченую. Не используйте щелочную воду с хлором.
- Подготовьте орхидею – выньте ее из горшка и удалите субстрат. Чистым секатором удалите отгнившие корни и отмершие части растения. Все срезы следует обработать фунгицидом. Оставьте растение на несколько часов в теплом месте, чтобы срезы немного подсохли.
- Разместите растение в емкости. Выберите такую емкость, чтобы растение можно было зафиксировать над водой. Нижняя часть уцелевшего растения должна быть выше воды на несколько сантиметров.
- Поставьте в теплое место. Вода будет постепенно испаряться, и ее нужно будет доливать – но так, чтобы молодые корни не касалось ее. Раз в несколько дней протирайте листья растения раствором янтарной кислоты.
- Пересадка в субстрат. Когда корни нарастут до 5 – 7 сантиметров, нужно будет пересадить растение обратно в горшок.