Швидкий порятунок: що робити, якщо в орхідеї відмирають корені

Орхідея – це дуже популярна кімнатна рослина. Здебільшого через ефектне цвітіння та приголомшливий вигляд. Але ось догляд за рослиною може бути непростим завданням навіть для досвідчених квітникарів.

При правильному догляді орхідея може квітнути довго та пишно. Але іноді трапляються проблеми з вирощуванням, і рослину потрібно рятувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".

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Чому орхідея втрачає коріння?

У природі орхідеї, а саме фаленопсиси, найпопулярніший в Україні їхній сорт, ростуть у м'якому, вологому та теплому кліматі. В тропіках періодичні рясні зливи змінюються сухими сезонами, тож коріння орхідеї влаштоване так, що може поглинати вологу з ранкової роси та вологого повітря.

Ось кілька основних помилок, через які орхідея може втратити коріння:

Надлишок вологи. Якщо ви надто часто і рясно поливаєте рослину, коріння починає гнити, і хвороба швидко поширюється по всій рослині.

Недостатньо вологи. Коріння сохне, листя в'яне, а рослина стає схильною до хвороб та уражень шкідниками.

Якщо коріння постійно перезволожене чи отримує недостатньо води і воно вже відмерло, пора зайнятися реанімацією квітки.



Орхідею можна врятувати / Фото Pexels

Як наростити коріння орхідеї у воді?

Для того, щоб коріння відросло знову, потрібно опустити шийку орхідеї у воду: