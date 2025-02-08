Швидкий порятунок: що робити, якщо в орхідеї відмирають корені
- Орхідея може втратити коріння через надлишок або недостатню кількість вологи.
- Відновлення коріння орхідеї можливе шляхом опускання шийки у воду та пересадкою після відростання коріння.
Орхідея – це дуже популярна кімнатна рослина. Здебільшого через ефектне цвітіння та приголомшливий вигляд. Але ось догляд за рослиною може бути непростим завданням навіть для досвідчених квітникарів.
При правильному догляді орхідея може квітнути довго та пишно. Але іноді трапляються проблеми з вирощуванням, і рослину потрібно рятувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".
Цікаво Покладіть в сумку ці 5 речей: вони притягують гроші та удачу
Чому орхідея втрачає коріння?
У природі орхідеї, а саме фаленопсиси, найпопулярніший в Україні їхній сорт, ростуть у м'якому, вологому та теплому кліматі. В тропіках періодичні рясні зливи змінюються сухими сезонами, тож коріння орхідеї влаштоване так, що може поглинати вологу з ранкової роси та вологого повітря.
Ось кілька основних помилок, через які орхідея може втратити коріння:
- Надлишок вологи. Якщо ви надто часто і рясно поливаєте рослину, коріння починає гнити, і хвороба швидко поширюється по всій рослині.
- Недостатньо вологи. Коріння сохне, листя в'яне, а рослина стає схильною до хвороб та уражень шкідниками.
Якщо коріння постійно перезволожене чи отримує недостатньо води і воно вже відмерло, пора зайнятися реанімацією квітки.
Орхідею можна врятувати / Фото Pexels
Як наростити коріння орхідеї у воді?
Для того, щоб коріння відросло знову, потрібно опустити шийку орхідеї у воду:
- Підготуйте чисту воду – холодну і кип'ячену. Не використовуйте лужну воду з хлором.
- Підготуйте орхідею – вийміть її з горщика та видаліть субстрат. Чистим секатором видаліть відгнилі корені та відмерлі частини рослини. Всі зрізи варто обробити фунгіцидом. Залиште рослину на кілька годин у теплому місці, аби зрізи трохи підсохли.
- Розмістіть рослину в місткості. Оберіть таку місткість, щоб рослину можна було зафіксувати над водою. Нижня частина вцілілої рослини має бути вище за воду на кілька сантиметрів.
- Поставте у тепле місце. Вода буде поступово випаровуватися, і її потрібно буде доливати – але так, щоб молоде коріння не торкалося її. Раз на кілька днів протирайте листя рослини розчином бурштинової кислоти.
- Пересадка в субстрат. Коли коріння наросте до 5 – 7 сантиметрів, потрібно буде пересадити рослину назад у горщик.