Воздух из батареи можно спустить и без ключа: вот элементарный лайфхак

Иногда осенью приходится сталкиваться с проблемами, связанными с воздухом в радиаторах. К счастью, избавиться от напасти можно довольно легко.

Наверняка, вам уже приходилось слышать, что осенью нужно спускать воздух из батарей. Но зачем это делать, и чего можно достичь этим процессом? О том, как легко спустить воздух из батарей, пишет Moyo.

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Когда нужно удалять воздух из батарей

Оптимальный прогрев радиатора достигается тогда, когда вода в батарею заходит сверху и выходит снизу. Вот только если в батарею попал воздух, отдельные секции, что более удалены от подачи тепла, могут оставаться холодными. А бывают ситуации, когда из-за воздуха в батареях тепло вообще не доходит до некоторых радиаторов.

Вот несколько основных причин:

Слишком быстрое заполнение систем теплоносителем;

Недостаточное давление в трубах – тогда нужно проверить давление на манометре;

перегрев теплоносителя.

Если в радиаторе при первом запуске также есть воздух, это может быть связано с неправильным монтажом приборов – мастера могли ошибиться во время выставления труб.

Как правильно спустить воздух из батареи

Кран, который нужно открутить, чтобы спустить воздух, работает следующим образом: при откручивании отверткой или ключом открывается небольшое отверстие, через которое и выйдет весь воздух вместе с водой. При отсутствии воздуха выходит один теплоноситель.



Воздух из батарей можно легко спустить / Фото Pexels

Если вы хотите убрать воздушные пробки в двухэтажном доме, начинать нужно с радиаторов, установленных на первом этаже. После процедуры проверяют давление на манометре, а при необходимости добавляют воду в систему.

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Вот несколько простых шагов, которые помогут самостоятельно спустить воду дома.