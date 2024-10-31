Воздух из батареи можно спустить и без ключа: вот элементарный лайфхак
Источник:MOYO
Иногда осенью приходится сталкиваться с проблемами, связанными с воздухом в радиаторах. К счастью, избавиться от напасти можно довольно легко.
Наверняка, вам уже приходилось слышать, что осенью нужно спускать воздух из батарей. Но зачем это делать, и чего можно достичь этим процессом? О том, как легко спустить воздух из батарей, пишет Moyo.
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Когда нужно удалять воздух из батарей
Оптимальный прогрев радиатора достигается тогда, когда вода в батарею заходит сверху и выходит снизу. Вот только если в батарею попал воздух, отдельные секции, что более удалены от подачи тепла, могут оставаться холодными. А бывают ситуации, когда из-за воздуха в батареях тепло вообще не доходит до некоторых радиаторов.
Вот несколько основных причин:
- Слишком быстрое заполнение систем теплоносителем;
- Недостаточное давление в трубах – тогда нужно проверить давление на манометре;
- перегрев теплоносителя.
Если в радиаторе при первом запуске также есть воздух, это может быть связано с неправильным монтажом приборов – мастера могли ошибиться во время выставления труб.
Как правильно спустить воздух из батареи
Кран, который нужно открутить, чтобы спустить воздух, работает следующим образом: при откручивании отверткой или ключом открывается небольшое отверстие, через которое и выйдет весь воздух вместе с водой. При отсутствии воздуха выходит один теплоноситель.
Воздух из батарей можно легко спустить / Фото Pexels
Если вы хотите убрать воздушные пробки в двухэтажном доме, начинать нужно с радиаторов, установленных на первом этаже. После процедуры проверяют давление на манометре, а при необходимости добавляют воду в систему.
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Вот несколько простых шагов, которые помогут самостоятельно спустить воду дома.
- Подготовьте все необходимое. Чтобы на обои не попала вода, подготовьте тряпочку, которой нужно обмотать краник. Также нужно подставить ведро или тазик.
- Открутите кран Маевского. Здесь вы можете взять ключ. Если же его нет, подойдет и обычная отвертка. В случае, если в батарее есть воздух, он начнет выходить вместе с водой с шипением. Будьте осторожны, ведь вода может быть горячей. Трудно понять, сколько нужно спускать воздух: вам нужно обращать внимание на поток воды. Когда он станет стабильным, дело закончено.
- Закройте кран. После выхода воды нужно закрыть кран, и эта процедура не требует особых усилий. Если вы устанавливали ключ, его нужно снять, чтобы потом случайно не открыть кран снова.