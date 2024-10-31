Повітря з батареї можна спустити і без ключа: ось елементарний лайфхак
Джерело:MOYO
Іноді восени доводиться зіштовхуватися з проблемами, що пов'язані із повітрям у радіаторах. На щастя, позбутися від напасті можна досить легко.
Певно, вам вже доводилося чути, що восени потрібно спускати повітря з батарей. Але навіщо це робити, і чого можна досягти цим процесом? Про те, як легко спустити повітря з батарей, пише Moyo.
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Коли потрібно видаляти повітря з батарей
Оптимальне прогрівання радіатора досягається тоді, коли вода в батарею заходить зверху і виходить знизу. Ось тільки якщо в батарею потрапило повітря, окремі секції, що більш віддалені від подачі тепла, можуть залишатися холодними. А бувають ситуації, коли через повітря в батареях тепло взагалі не доходить до деяких радіаторів.
Ось кілька основних причин:
- Надто швидке заповнення систем теплоносієм;
- Недостатній тиск у трубах – тоді потрібно перевірити тиск на манометрі;
- перегрів теплоносія.
Якщо у радіаторі при першому запуску також є повітря, це може бути пов'язане з неправильним монтажем приладів – майстри могли помилитися під час виставляння труб.
Як правильно спустити повітря з батареї
Кран, який потрібно відкрутити, аби спустити повітря, працює у такий спосіб: при відкручуванні викруткою чи ключем відкривається невеликий отвір, через який і вийде все повітря разом з водою. За відсутності повітря виходить один теплоносій.
Повітря з батарей можна легко спустити / Фото Pexels
Якщо ви хочете прибрати повітряні пробки у двоповерховому домі, починати потрібно з радіаторів, що встановлені на першому поверсі. Після процедури перевіряють тиск на манометрі, а за потреби додають воду до системи.
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Ось кілька простих кроків, що допоможуть самостійно спустити воду вдома.
- Підготуйте усе потрібне. Щоб на шпалери не потрапила вода, підготуйте ганчірочку, якою потрібно обмотати краник. Також потрібно підставити відро чи тазик.
- Відкрутіть кран Маєвського. Тут ви можете взяти ключ. Якщо ж його немає, підійде й звичайнісінька викрутка. У випадку, якщо в батареї є повітря, воно почне виходити разом з водою із шипінням. Будьте обережні, адже вода може бути гарячою. Важко зрозуміти, скільки потрібно спускати повітря: вам потрібно звертати увагу на потік води. Коли він стане стабільним, справа закінчена.
- Закрийте кран. Після виходу води потрібно закрити кран, і ця процедура не потребує особливих зусиль. Якщо ви встановлювали ключ, його потрібно зняти, аби потім випадково не відкрити кран знову.