5 советов, как стать успешным предпринимателем от Майкла Блумберга: примите это во внимание

Один из самых противоречивых мэров Нью-Йорка Майкл Блумберг является основателем и акционером международной информационной компании Bloomberg LP. Предприниматель рассказал о нескольких важных шагах, которые смогут привести к успеху.

У всех бизнесменов и известных людей случались неприятные ситуации на пути к успеху. Важно только из них правильно выйти и знать еще некоторые советы, которые помогут не опускать рук.

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Рискуйте

По словам предпринимателя, не стоит тратить жизнь на страхи. Майклу Блумбергу было 39 лет, когда он потерял любимую работу, но он решил, что нет смысла оглядываться назад и цепляться за прошлое. Он рискнул и открыл компанию, хотя все вокруг говорили ему, что из этого ничего не получится.

Творите успех самостоятельно

"Счастливые случаи иногда меняют жизнь к лучшему, но труд – надежный путь к успеху. Больше работайте, и успех не заставит себя ждать. Даже если вам не очень нравится то, чем вы занимаетесь, работаете с полной отдачей. Усердие – лучшая рекомендация", – советует Блумберг.

Проявите настойчивость

Любая настойчивость приносит плоды. Предприниматель рассказал интересную историю о том, как постоянная вера в себя приносит результат.

"Перед открытием своей компании я купил несколько стаканов кофе, пошел с ними в Merrill Lynch, ходил по коридорам и говорил встречным: "Привет, я Майк Блумберг. Могу ли я угостить вас кофе? Давайте поговорим". Многие брали стаканчик, даже не зная, кто я такой. Я ежедневно приходил в офис и знакомился с потенциальными клиентами, изучал их запросы. Через три года Merrill Lynch стал первым клиентом Bloomberg и купил у нас 20 терминалов", – рассказал бизнесмен.

Постоянно учитесь

Пока наш ум будет открытым и готовым впитывать новые знания, вы будете прогрессировать. Старайтесь всю свою жизнь оставаться студентом.

Делитесь

"Я сделал свой первый благотворительный взнос $5 на счет университета Хопкинса сразу после его окончания. Мои заработки тогда были совсем небольшими, но я считал обязательным поддерживать альма-матер. Я делал благотворительные взносы с одинаковым удовольствием тогда и сейчас, хоть суммы в чеках очень изменились. Вы можете помогать не только деньгами, но и делами, временем, умениями и талантами", – заявил Блумберг.

Соблюдение этих правил точно изменят вашу жизнь и выведут вас на новый уровень. Важно только не сдаваться и всегда верить в себя.