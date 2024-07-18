5 порад, як стати успішним підприємцем від Майкла Блумберга: візьміть це до уваги

Один з найбільш суперечливих мерів Нью-Йорка Майкл Блумберг є засновником та акціонером міжнародної інформаційної компанії Bloomberg LP. Підприємець розповів про кілька важливих кроків, які зможуть привести до успіху.

У всіх бізнесменів та відомих людей траплялися неприємні ситуації на шляху до успіху. Важливо лише з них правильно вийти та знати ще деякі поради, які допоможуть не опускати рук.

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Ризикуйте

За словами підприємця, не варто витрачати життя на страхи. Майклу Блумбергу було 39 років, коли він втратив улюблену роботу, але він вирішив, що немає сенсу озиратися назад та чіплятися за минуле. Він ризикнув та відкрив компанію, хоча всі довкола казали йому, що з цього нічого не вийде.

Творіть успіх самостійно

"Щасливі випадки іноді змінюють життя на краще, але праця – надійніший шлях до успіху. Більше працюйте, і успіх не забариться. Навіть якщо вам не дуже подобається те, чим ви займаєтеся, працюєте з повною віддачею. Ретельність – найкраща рекомендація", – радить Блумберг.

Проявіть наполегливість

Будь-яка наполегливість приносить плоди. Підприємець розповів цікаву історію про те, як постійна віра в себе приносить результат.

"Перед відкриттям своєї компанії я купив кілька склянок кави, пішов з ними в Merrill Lynch, ходив коридорами та говорив зустрічним: "Привіт, я Майк Блумберг. Чи можу я пригостити вас кавою? Давайте поговоримо". Багато хто брав стаканчик, навіть не знаючи, хто я такий. Я щодня приходив до офісу та знайомився з потенційними клієнтами, вивчав їхні запити. Через три роки Merrill Lynch став першим клієнтом Bloomberg та купив у нас 20 терміналів", – розповів бізнесмен.

Постійно навчайтесь

Поки наш розум буде відкритим та готовим вбирати нові знання, ви будете прогресувати. Намагайтеся все своє життя залишатися студентом.

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"Я зробив свій перший благодійний внесок $5 на рахунок університету Хопкінса відразу після його закінчення. Мої заробітки тоді були зовсім невеликими, але я вважав за обов'язкове підтримувати альма-матер. Я робив благодійні внески з однаковим задоволенням тоді й зараз, хоч суми в чеках дуже змінилися. Ви можете допомагати не лише грошима, а й справами, часом, вміннями та талантами", – заявив Блумберг.

Дотримання цих правил точно змінять ваше життя та виведуть вас на новий рівень. Важливо лише не здаватися та завжди вірити в себе.